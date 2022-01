Viele Menschen haben jetzt Gewissensbisse und wollen wissen, was sie tun können, um Graphenoxid-Nanopartikel und das chimäre Spike-Protein, das ihnen injiziert wurde, zu entgiften. In der Zwischenzeit leiden die Unvaxxed unter unerwünschten Ereignissen und Magnetismus aufgrund der Übertragung. Hier lesen.

Entgiftungsprotokolle

Dieser Artikel enthält alle bekannten sicheren und wirksamen Entgiftungsprotokolle, die sowohl Vaxxed als auch Unvaxxed verwenden können, um dem Körper zu helfen, diese tödlichen Gifte zu entfernen.

DR. ZELENKO'S PROTOKOLL

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko ist ein zertifizierter Hausarzt. Er war der erste in Amerika (März 2020), der eine erfolgreiche Behandlung für Covid-19 entwickelt hat. Der für den Nobelpreis nominierte Dr. Zelenko wurde zensiert und von der Big-Tech-Plattform entfernt, weil er seine lebensrettende Formel veröffentlichte und behauptete, Covid-19 sei eine "Biowaffe für den Massenmord".

"Die Covid-19-Gifttod-Spritzen erzeugen Killer-Antikörper, und Killer-Antikörper sind Zeitbomben, die ausgelöst werden, wenn sie passenden Virusinfektionen ausgesetzt sind", sagt Dr. Zelenko. "NANA-ME kann das verhindern. N-Acetyl Neuraminsäure Methyl Ester (NANA-ME)". Er sagt weiter, dass "NANE-ME das Antikörper-abhängige Enhancement (ADE) und möglicherweise Milliarden von Todesfällen verhindern kann".

Dr. Zelenko erklärt hier was Sie tun können, wenn Sie die Covid-Spritze genommen haben.

Das Protokoll von Dr. Zelenko enthält Ivermectin, Hydroxychloroquin (HCQ), Zink, Vitamin D3 und Quercetin. Zink zusammen mit HCQ als Liefersystem, während Vitamin C mit Quercetin als Liefersystem funktioniert.

Siehe das Protokoll von Dr. Zelenko hier. Lesen Sie mehr über das Protokoll von Dr. Zelenko und sehen Sie sich sein neuestes, äußerst wichtiges Interview an, hier.

Wissenschaftliche medizinische Studien

Es gibt über 100 Studien, die belegen, dass Vitamin D3 für die Behandlung von Covid-19 unerlässlich ist, hier.

Siehe die Studie zur Behandlung von Nebenwirkungen, die durch pathologische Antikörper verursacht werden, die durch Covid-19 und Impfstoffe hervorgerufen werden hier.

Ein slowakisches Forscherteam entdeckte unter dem Mikroskop, dass Ivermectin das kristalline Wachstum von Graphenoxid-Hydrogelen in Ihrem Körper stoppt, hier.

Vitamin C

Diese Studie zeigt, dass Ascorbinsäure (Vitamin C) sehr wirksam die Toxizität von Graphenoxid im Körper reduziert, hier. Und diese Studie zeigt, dass hochdosiertes Vitamin C auch eine wirksame Behandlung für Covid-19 ist, sogar für schwerkranke Menschen, hier. Schließlich kann intravenöses Vitamin C erfolgreich zur Behandlung von Patienten mit Covid-19 eingesetzt werden, hier.

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie mehr als 10.000 internationale Einheiten Vitamin D3 pro Tag einnehmen, müssen Sie alle Milchprodukte und Vitamin-C-Präparate absetzen, um Kalziumgerinnsel zu vermeiden.

N-Acetylclsteine (NAC)

Die Forschung von La Quinta Columna unter der Leitung von Ricardo Delgado testete erfolgreich eine kostengünstige Methode, um magnetische Graphenoxid-Nanopartikel aus dem menschlichen Körper zu entfernen, nachdem sie mit einer Covid-Spritze unter Verwendung von N-Acetyl-Cystein (NAC) und Zink injiziert worden waren.

"Diese beiden Antioxidantien sind für den Abbau von Graphenoxid unerlässlich", sagt Delgardo. NAC veranlasst den Körper, körpereigenes Glutathion auszuschütten, und Glutathion kann die Toxizität von Graphenoxid auf Null reduzieren. In diesem Artikel und Video beschreibt Delgado, was zu tun ist, hier.

Wissenschaftliche Studien

Eine in PubMed veröffentlichte Studie zeigt, dass biokompatibles NAC Graphene Oxide reduziert, hier. In einer Tierstudie, in der verstärktes Spike-Protein verwendet wurde, um bei Tieren durch Bindung an die ACE2-Rezeptoren Lungenschäden zu verursachen, wurden die Tiere mit NAC geheilt, hier. Lesen Sie mehr über NAC hier.

Anleitungen

La Quinta Columna empfiehlt die Einnahme von NAC 600-750 mg als erstes am Morgen auf nüchternen Magen. Nehmen Sie auch 2x Tabletten Zink, je 25mg.

Sekundär: Astaxanthin 5mg, Querectin, Mariendistel, Vitamin D3.

DR. RIMA'S PROTOKOLL

Dr. Rima Laibow empfiehlt die Einnahme von 900 mg NAC pro Tag. Manche Menschen nehmen sogar 1400 mg ein. Da es sich bei NAC um eine Aminosäure handelt, ist es sicher, es in einer nicht-pharmazeutischen, natürlichen Form zu konsumieren. Wenn Sie ein synthetisches pharmazeutisches NAC verwenden, konsultieren Sie bitte einen Arzt bezüglich der Dosierung.

Zusätzlich zu NAC verwendet Dr. Rima auch das folgende Protokoll.

NAC ist zwar wirksam, wenn es darum geht, die Zellen in die Lage zu versetzen, Glutathion zu produzieren, aber es hat einige Einschränkungen. Zum Beispiel ist es wirksamer, wenn es injiziert wird, als wenn es oral eingenommen wird. Außerdem lässt seine Wirksamkeit nach etwa 3 Monaten nach, so dass eine langfristige Lösung verwendet werden muss.

Suramin

Es ist erwähnenswert, dass die Whistleblowerin Dr. Judy Mikovitz zu Protokoll gab, dass Suramin das "Gegenmittel" für die Covid-19-Biowaffen ist, hier. Suramin ist ein pharmazeutisches Medikament, das aus Kiefernnadeln gewonnen wird. Dr. Mikovitz erklärt, dass eine kleine Menge Suramin, die in den Körper injiziert wird, ausreichend ist. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

Kiefernnadeltee

Kiefernnadeln, Fichtenholz, Zedernholz und Tanne (Nadelbäume), enthalten Shikimat (Shikimisäure) und eine Reihe anderer Metanährstoffe, die das Immunsystem stärken, Feuchtigkeit spenden und zur Entgiftung von Graphenoxid-Nanopartikeln auf zellulärer Ebene beitragen.

Nadeltees von Nadelbäumen hemmen die schädlichen Wirkungen von Graphenoxid und Covid-19-Spike-Protein und schützen vor Komponenten des Gerinnungskaskadeund schützt möglicherweise vor Blutgerinnseln. Kieferntee hemmt auch die unangemessene Replikation und Veränderung von RNA und DNA.

Nadelbaumöl und Nadeltee verjüngen die Zellen und wirken als natürlicher Stressabbau, Schmerzmittel und Antibiotikum. Es behandelt jede Art von Schmerz, Stress, Trauma und PTSD, weil es direkt auf die Nerven wirkt und das Nervensystem umgeht. Es ist einer der wenigen Metanährstoffe, der das zelluläre Gedächtnis an ein Trauma auslöscht. Im Grunde sollte jeder Kiefernnadeltee trinken oder Kiefernöl einnehmen.

Tannennadeln bestellen hier.

Shikimat

Shikimat wird in der traditionellen chinesischen Medizin zur Bekämpfung von Seuchen und Pandemien eingesetzt. Shikimat hemmt Infektionen der Atemwege und die Vermehrung von Viren. Es ist in hohen Dosen in Kiefernnadeltee enthalten. Es findet sich auch in großen Mengen in Sternanis, Fenchelund Löwenzahnwurzel, -blatt und -blüte.

Der weltbekannte Wissenschaftler Mike Adams, der Health Ranger und Gründer von Natural News, erklärt, wie man mit einer Espressomaschine ganz einfach Shikimat aus diesen Kräutern extrahieren kann, hier. Wie andere Experten ist auch der Health Ranger der Meinung, dass sich die Geimpften noch retten können, hier.

DAS PROTOKOLL VON DAVID WOLF

Es ist sehr wichtig, so viele Supernahrungsmittel, Kräuter, Gewürze und natürliche Arzneimittel wie möglich zu konsumieren, die Shikimat enthalten. David Avocado Wolf ist seit 20 Jahren ein weltbekannter Gesundheitsguru.

Bitte folgen Sie dem Protokoll von David Avocado Wolf und erfahren Sie in der "Zusammenfassung des Spike-Protein-Protokolls", wie Sie die besten Naturprodukte der Welt bestellen können, hier.

Wichtiger Hinweis:

Bitte konsumieren Sie nur natürliche Formen von C60, die von David Avocado Wolf angeboten werden. C60 in seiner pharmazeutischen Form muss aufgrund seiner offenkundig toxischen Eigenschaften vermieden werden. In ähnlicher Weise ist das in gebleichtem Speisesalz enthaltene Jod ein Gift und muss vermieden werden. Ihr Körper wird es einfach nicht aufnehmen.

Natürliche Formen von Jod können vom Körper assimiliert und aufgenommen werden, wie das in Gemüse und Kräutern enthaltene Jod.

Hydratisierung

Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel für Ihre Gesundheit, für die Entgiftung und für die Anwendung dieser Protokolle: für alle Protokolle. Wenn Ihr Körper dehydriert ist, kann er die Nährstoffpartikel aus dem, was Sie zu sich nehmen, nicht richtig aufnehmen, und diese Nährstoffe werden ausgeschwemmt und gehen verloren.

Derzeit sind 97% der Weltbevölkerung dehydriert und 76% sind chronisch dehydriert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Großteil unseres Trinkwassers säurehaltig ist und die Moleküle einfach zu groß sind, um von unseren Zellen aufgenommen zu werden.

Dehydrierung behindert die Zellkommunikation. Das Trinken von 8 Gläsern Wasser pro Tag wird Sie nicht hydratisieren, wenn es keine Elektrolyte enthält.

Es ist äußerst wichtig, den PH-Wert Ihres Körpers im Gleichgewicht zu halten. Sie sollten sich immer in einem alkalischen Zustand befinden. Ein saurer Körper ist ein Nährboden für Krankheiten. Elektrolyte halten Sie nicht nur hydratisiert, sondern gleichen auch den PH-Wert aus.

Kiefernnadeltee ist ein natürliches Elektrolyt und sehr feuchtigkeitsspendend, während er die Zellen wieder auffüllt. Meersalz ist ebenfalls ein natürliches Elektrolyt. Normales Meersalz enthält zwischen 16 und 24 Mineralien, aber Himalaya-Salz hat 87 Mineralien, also genau die gleiche Salzmenge wie Ihr Blut. Werfen Sie also Ihr Kochsalz weg und ersetzen Sie es durch Himalayasalz.

Hydratationsformel:

Geben Sie eine Prise Himalaya-Salz in einen Liter Wasser. Drücken Sie ein Viertel frischen Limetten- oder Zitronensaft (Limette ist weniger adstringierend und genauso gut) in Ihr Glas mit Himalaya-Wasser, jedes Mal, wenn Sie trinken. Auf diese Weise erhalten Sie eine vollständige Elektrolytformel, die Sie vollständig hydratisieren wird.

Anatioxidantien und Rooibos-Tee

Nehmen Sie Lebensmittel, Kräuter und Medikamente zu sich, die einen hohen Anteil an Antioxidantien enthalten, die es Ihrem Körper ermöglichen, Gifte zu entgiften. Afrikanischer Buschtee, Rooibos genannt, ist ein Meta-Antioxidans und in vielen Supermärkten weltweit erhältlich.

Es wird angenommen, dass Asiaten aufgrund ihres täglichen Konsums von grünem Tee die niedrigsten Krebsraten haben. Eine Tasse Rooibos-Tee entspricht in ihrer antioxidativen Wirkung dem Konsum von 50 Tassen grünem Tee. Rooibos ist außerdem sehr feuchtigkeitsspendend.

Baden im Wald

Und nicht zuletzt erhöht ein 45-minütiger Aufenthalt im Wald, bei dem Millionen von Lebenssporen eingeatmet werden, die Anzahl der körpereigenen Killerzellen um 50%. Aufgrund dieser jüngsten phänomenalen Entdeckung haben Wissenschaftler beschlossen, dies "Waldbaden" zu nennen.

Zusätzliche Informationen

Der Enthüllungsjournalist Ramola D. hat zusätzliche Empfehlungen zur Entgiftung von Graphenoxid (GO) Nanopartikeln nach der Exposition durch Chemtrails, hier.

Dr. Carrie Madej empfiehlt regelmäßige Entgiftungsbäder mit Bentonit-Tonerde, um den Körper beim Abbau von GO-Nanopartikeln zu unterstützen.

CBD Öl und Cannabis hilft Ihrem Körper bei der Reinigung von GO-Nanopartikeln.

Chlordioxid kann auch GO entgiften.

MSM ist eine weitere Ergänzung, die den Glutathionspiegel wiederherstellt.

Natriumbicarbonat E500 (Backpulver) trägt dazu bei, den PH-Wert in einem alkalischen Gleichgewicht zu halten.

Super Blaue Grünalgen ist ein wundersamer Metanährstoff, der das Blut chelatiert und Schwermetalle ausscheidet, hier.

Saladmaster Kochgeschirr ermöglicht es Ihnen, bis zu 98% an Nährstoffen beim Kochen Ihrer Speisen zu erhalten. Saladmaster Pfannen werden aus Titan und chirurgischem Edelstahl hergestellt und geben keine Metalle an Ihre Lebensmittel ab.

Um die Übertragung zu minimieren, empfehle ich zu duschen, nachdem Sie sich in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Waschen Sie Ihre Kleidung entweder sofort oder bewahren Sie sie in einer Plastiktüte auf, bis Sie sie waschen.