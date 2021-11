Kosmetika für eine jünger aussehende Haut sind überall in den Geschäften erhältlich und werden im Fernsehen stark beworben. Funktionieren sie? Ist es sicher, sie auf die Haut aufzutragen? Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt wirksame Hautpflegeprodukte für jünger aussehende Haut. Ich werde Ihnen genau sagen, auf welche Inhaltsstoffe Sie achten und welche Sie vermeiden sollten. Außerdem finden Sie hier einige Tipps, wie Sie Ihre Haut am besten jugendlich aussehen lassen können.

Diät

Es gibt viele Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre Haut jugendlich aussehen zu lassen. Ein guter Anfang ist es, sich auf Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu konzentrieren. Ihre Ernährung sollte ausreichend Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren (Fischöl ist eine gute Wahl) und essenzielle Vitamine wie A, C und E enthalten. Diese werden vom Körper benötigt, um neue Hautzellen zu bilden und damit die Talgdrüsen Talg, den natürlichen Feuchtigkeitsspender der Haut, produzieren können. Trinken Sie viel gereinigtes Wasser, denn es kann helfen, Giftstoffe aus dem Körper zu spülen, von denen einige über den Schweiß ausgeschieden werden. Gereinigtes Wasser wird nicht automatisch in Flaschen abgefüllt, es kann verunreinigt sein. Die Verwendung eines fantastischen Wasserfilters sowohl in der Küche als auch in der Dusche ist für eine gute Gesundheit unerlässlich.

Schlaf

Schlafen Sie viel und tragen Sie vor dem Zubettgehen eines der besseren Hautpflegeprodukte für jünger aussehende Haut auf. Während Sie schlafen, laufen natürliche Verjüngungsprozesse ab. Es werden neue Zellen gebildet und alte Zellen abgestoßen. Wenn Sie nicht genug Schlaf bekommen, bekommen Sie Tränensäcke und dunkle Augenringe. Die meisten Make-up-Produkte für jünger aussehende Haut sind nur dazu gedacht, solche Probleme zu kaschieren".

Reinigung der Haut

Um ein jugendliches Aussehen der Haut zu erhalten, sollten Sie täglich sanfte Reinigungsmittel, keine Peelings, verwenden. Suchen Sie nach ganz natürlichen Mitteln, die Teebaumöl, Manukahonig oder Orangenöl enthalten, wenn Sie etwas "Stärkeres" benötigen. Kolloidale Haferflocken eignen sich hervorragend als sicheres Peeling und sind außerdem beruhigend. Ihr Ziel bei der Reinigung ist es, Schmutz, abgestorbene Zellen und überschüssiges Öl zu entfernen, ohne Rötungen oder Reizungen zu verursachen.

KEINE Kunststoffe

Verwenden Sie keine künstlichen Konservierungsstoffe. Wenn Sie Make-up für eine jünger aussehende Haut verwenden, stellen Sie sicher, dass es keine künstlichen Konservierungsmittel oder andere Zusatzstoffe enthält. Versuchen Sie herauszufinden, ob die in Ihren Kosmetika enthaltenen Farbstoffe sicher und bleifrei sind. Das Unternehmen, für das Sie sich entscheiden, sollte über einen Online-Zugang verfügen, der die Bestandteile von Hautpflegeprodukten anzeigt. Ein solches Unternehmen, das ich gefunden habe, tut dies. Sicherheitsexperten haben Blei in allen Produkten entdeckt, vom Haarfärbemittel bis zum Lippenstift. Blei wird über die Hautschichten (Epidermis) aufgenommen und kann im späteren Leben zu gesundheitlichen Problemen führen.

Die besten Hautpflegeprodukte für jünger aussehende Haut sind frei von künstlichen Zusatzstoffen und Konservierungsmitteln, denn diese sind die Hauptursachen für unerwünschte Reaktionen. Wenn Sie wirklich eine jugendlich aussehende Haut haben wollen, müssen Sie Inhaltsstoffe vermeiden, die unerwünschte Reaktionen hervorrufen könnten.

KEIN Petroleum!

Vermeiden Sie nicht nur künstliche Zusatzstoffe, sondern auch Produkte, die Petrolatum, Paraffin und Mineralöl enthalten. Diese Inhaltsstoffe sind nicht feuchtigkeitsspendend. Sie verstopfen die Poren und hemmen die natürlichen Verjüngungsprozesse.

Beste Zutaten

CoQ10 und Vitamin E dringen tief ein. Wakame Seetang verhindert den Abbau von Hyaluronsäure, einem der wichtigsten Bestandteile der Haut.

Dies sind die Schlüssel für ein jugendliches Aussehen der Haut, denn sie bekämpfen die Hauptursachen für ein gealtertes Aussehen, nämlich eine verminderte Kollagenproduktion, einen geringeren Hyaluronsäuregehalt und Schäden durch freie Radikale.

Wenn Sie diese Empfehlungen befolgen und nur das sicherste Make-up für jünger aussehende Haut verwenden, sollten Sie in der Lage sein, Ihr jugendliches Aussehen für mehrere Jahre zu erhalten. Ihr Gesicht muss Ihr Alter nicht verraten.