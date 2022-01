Wenn Sie Angst- und Panikattacken heilen wollen, sind natürliche Methoden besser für Sie. Sie können genau die gleichen Ergebnisse erzielen wie herkömmliche Mittel und sind im Allgemeinen sicherer. Natürlich ist nicht alles für jeden geeignet. Das ist wichtig zu verstehen, damit Sie nicht enttäuscht sind, wenn etwas nicht funktioniert. Individuelle Ergebnisse sind unterschiedlich. Das ist bei Medikamenten nicht anders. Einige haben eine Wirkung auf Sie, andere nicht. Bei manchen Menschen treten Nebenwirkungen auf, während andere überhaupt keine Probleme haben.

Sexuelle Begleiterscheinungen

Es kann auch sexuelle Nebenwirkungen geben. Der Verkauf von Viagra kann (unter anderem!) steigen. Langfristige Einnahme von Medikamenten kann zu anderen Gesundheitsproblemen führen. Zu den negativen Aspekten von Medikamenten gegen Angst- und Panikattacken gehören natürlich auch Nebenwirkungen. Sie können sogar eine Toleranz entwickeln, so dass Sie mehr einnehmen oder etwas anderes ausprobieren müssen.

Im Allgemeinen "maskieren" Medikamente das Problem und sorgen dafür, dass man sich besser fühlt. Sie gehen nicht wirklich gegen die Ursache vor. Ein natürlicher Umgang mit Ängsten und Panikattacken ist sinnvoller.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Stress und Panikattacken auf natürliche Weise zu reduzieren. Ich werde hier einige der besten nennen, die ich kenne und die ich Ihnen dringend empfehle. Vielleicht haben Sie Erfolg, vielleicht müssen Sie aber auch eine andere Strategie ausprobieren.

Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist auch bei Antidepressiva so. Sie werden feststellen, dass sich nach 3 Wochen keine Veränderung in irgendeiner Hinsicht zeigt. Was sollten Sie dann tun? Man geht wieder zum Arzt und probiert etwas anderes aus. Diejenigen, die das durchgemacht haben, werden verstehen, was ich meine.

Drogenfreie Wahlmöglichkeiten

Die Linden-Methode ist wohl das bekannteste und beliebteste Programm, um Ängste, Panik und Agoraphobie loszuwerden. Es ist eher etwas für jemanden, der gut durch Zuhören lernt. Dieses Programm hat Tausenden von Menschen bei ihren Ängsten und Beklemmungen geholfen. Panic Away ist vielleicht die nächste bekannte Methode. Es handelt sich um ein E-Book, das Sie in Sekundenschnelle herunterladen können und das etwas mehr als 100 Seiten umfasst. Joe Barry, der Begründer und ehemalige Leidensgenosse, bringt eine Menge Vernunft hervor. Dieses Programm hat auch mir geholfen.

PureCalm ist ein homöopathisches Arzneimittel, das wie ein Antidepressivum zu wirken scheint, aber keine Nebenwirkungen hat. Man gibt ein paar Tropfen in Saft oder Wasser. Es lindert nicht nur die Ängste, sondern verringert auch die Häufigkeit. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Verfahren für Menschen, die einen medikamentenfreien Weg bevorzugen. Dies sind 3 der besten, die ich gefunden habe und die ich ohne zu zögern jedem empfehlen würde.

Sie können auch Yoga, Ernährungsumstellung, Hypnose oder einen ganzheitlichen Ansatz ausprobieren. Ich habe schon Yoga gemacht (in einem wirklich beheizten Raum!) Es ist nicht nur eine tolle Übung, sondern auch gut für die allgemeine Gesundheit. Es ist ratsam, zusätzliche Handtücher mitzubringen. Sie werden viel schwitzen! Yoga ist eine hervorragende Methode, um Spannungen und Ängste abzubauen, und man lernt auch, sich auf die Atmung zu konzentrieren.

Berücksichtigen Sie

Ich muss zugeben, dass ich zwar Hypnose ausprobiert habe, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich würde jedoch vorschlagen, sie auszuprobieren, da sie bei vielen anderen funktioniert. Es ist eine anerkannte Form der Therapie bei Angstzuständen. Wie bereits erwähnt, funktioniert nicht alles immer, und das galt für mich auch für die Hypnose. Ich habe die Vorteile des Lernens der Entspannung mitgenommen.

Selbst wenn Sie Ihre Angst- und Panikattacken nicht heilen können, sind natürliche Heilmittel der sicherere und gesündere Weg. Erkunden Sie sich selbst und entscheiden Sie, welche für Sie am besten geeignet sind, um das Problem zu lindern, damit Sie wieder ein glückliches Leben führen können.