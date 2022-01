Die "Quinta Columna" enthüllte uns, dass der Biostatistiker Ricardo Delgado, der Arzt José Luis Sevillano und das Team von spanischen Forschern und Professoren, mit denen sie am Inhalt dieser mRNA-Injektionen arbeiteten, das Vorhandensein von Nanopartikeln aus Graphenoxid in den "Impfstoff"-Fläschchen entdeckt und bestätigt haben. (Vgl. das Interview mit Ricardo Delgado von Michel Chossudovsky in Global Research vom 17. Juli 2021). Hier lesen.

Impfstoff

Wir werden das Wort "Impfstoff" systematisch in Anführungszeichen setzen, da sich herausstellt, dass diese Injektionen nichts mit einer Impfung gegen ein Coronavirus zu tun haben, das angesichts der Wirksamkeit der zahlreichen Behandlungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, eigentlich niemanden bedroht. arrangement.

Siehe Video hier.

Wir haben in den letzten anderthalb Jahren immer wieder gesagt, dass diese Geschichte von "künstlicher Krise" und "falscher Pandemie" nicht das Thema war, sondern dass dieser ganze Aufruhr von einer globalistischen "Elite" so animiert und genährt wurde. höchst pervers, eine Inszenierung aus ganz anderen Gründen, die wir unter dem Begriff "Great Reset" zusammenfassen!

Wir alle haben uns gefragt, warum die Regierungen so entschlossen sind, alle Menschen um jeden Preis "impfen" zu wollen, auch kleine Kinder, bis hin zur Vorstellung einer Gesundheitsdiktatur, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat? Alle Widerspenstigen werden mit allen Mitteln, die den Machthabern zur Verfügung stehen, drangsaliert, notfalls bis zum Tod, solange die bedingungslose Unterwerfung unter die "Impfung" noch nicht erreicht ist! Wir können noch auf die letzten gewalttätigen und völlig unangemessenen Erklärungen von Macron verweisen, die in Paris Match durch wiederholte beispielhafte Irrtümer gegen diejenigen glänzen, die seine "Impfungen" ablehnen

Wissenschaftliche Antwort

Von nun an haben wir die Elemente wissenschaftlicher Antworten, die erklären, was wirklich auf dem Spiel steht, sogar jenseits der katastrophalen Nebenwirkungen, die bereits von allen Pharmakovigilanzbehörden der Welt angeprangert wurden.

Diese Injektionen haben verschiedene mögliche Wirkungen bei den Menschen; es hängt alles von der Natur jedes Einzelnen, seinem genetischen Hintergrund, den Kapazitäten seines Immunsystems, seinem Gesundheitszustand, seinem Alter und allen Umweltfaktoren ab, die jeden von uns betreffen ...

Oder Sie erkranken schwer an den verschiedenen Symptomen, die bereits von Pharmakovigilanzstellen in der ganzen Welt beschrieben wurden und auf die niemand hört.

Oder Sie werden sich ein Leben lang mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen abfinden, mit Behandlungen, ebenfalls ein Leben lang, während Sie kurz vor der "Impfung" in guter Verfassung und nie krank waren. Es gibt bereits viele Zeugenaussagen in dieser Richtung und rechtliche Schritte gegen Pfizer im Besonderen.

Entweder stirbt man plötzlich oder im Gegenteil langsam.

Oder Sie werden den Kurs über die Gefahren der Toxizität dieser so genannten "Anti-Covid"-Injektionen bestehen, und Sie werden dann den Rest des Programms entdecken, in das Sie ohne Ihr Wissen hineingezogen wurden. Wir werden heute die uns zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Daten prüfen, um endlich das konkrete Ziel dieser globalen Inszenierung zu entdecken.

Der große Reset

Es versteht sich daher von selbst, dass dieses Ziel, das den Interessenten nicht mitgeteilt wurde, eine automatische Auswahl von Personen beinhaltet, die für die Durchführung dieses Programms nicht geeignet sind, um sie ganz einfach von Beginn des Programms an auszuschließen. ' Erfahrung ! Es versteht sich von selbst, dass alle älteren Menschen mit Komorbiditäten als erste aus dem Programm ausscheiden würden. Die Berechnungen, die von denjenigen angestellt wurden, die sich diesen "Great Reset" ausdachten, hoffen zumindest auf die schnelle Reduzierung eines Drittels oder sogar der Hälfte der Menschheit in den nächsten zwei Jahrzehnten. Die Autoren dieser Programme, die in allen Artikeln auf mondialisation.ca mehrfach zitiert werden, schreiben es schwarz auf weiß, ganz offen und ohne Komplexe.

Die Labors haben von den Gerichten das Privileg erhalten, in keiner Weise für die negativen Nebenwirkungen oder den Tod derjenigen verantwortlich zu sein, denen ihre mRNA-Produkte injiziert wurden. Das Gleiche gilt für die Staaten und für die Ärzte. Was die Lebens- und Krankenversicherungen betrifft, so wird den Opfern oder den Familien der Opfer, die für ihr mögliches Unglück verantwortlich gemacht werden, kein einziger Cent gezahlt!

Außerdem wurde ihnen eine Ausnahmeregelung gewährt: Keiner von ihnen ist verpflichtet, das Vorhandensein von Graphen in seinen Zubereitungen anzugeben.

Was passiert also mit diesem Graphen?

In Gegenwart von Sauerstoffmolekülen oxidieren die in großen Mengen in das Blut injizierten Graphenpartikel. Das eingespritzte Graphen wird also zu einlagigem Graphenoxid und löst damit Kettenreaktionen aus.

Atembeschwerden sind mit Zyanose verbunden, die zu akuter Atemnot führt; eine Lungenentzündung wird durch einen erheblichen Abfall des Sauerstoffgehalts im Blut verursacht, der sich unmittelbar auf das Herz-Kreislauf-System und das Nervensystem auswirkt.

Deshalb werden in der Pharmakovigilanz bei "geimpften" Personen Hörsturz, Schwindel, Tinnitus, akute Kopfschmerzen, ungewöhnliche Reizbarkeit, Thrombose, Schlaganfall, bei Schwangeren Fehlgeburten, Sterilisation von Frauen und Männern festgestellt. Wir stellen auch Geruchs- und Geschmacksverlust, hohes Fieber, mehrtägiges Erbrechen, Gewichtsverlust, Halsschmerzen, schmerzhaften trockenen Husten, starke Müdigkeit und Muskelschmerzen fest.

Graphen, auch Graphit oder Kohlenstoff genannt, hat Wärmeleitfähigkeitseigenschaften wie kein anderes Material auf der Erde. Graphen ist ein Halbleiter, der in der Lage ist, 90% der elektromagnetischen Energie von Funkgeräten zu absorbieren, z. B. eines Mobiltelefons oder natürlich der Frequenzen von 5G und 6G. Wir beginnen zu sehen, wohin uns das führt.

Die spanischen Wissenschaftler erklärten uns, dass die "thermischen Bewegungen von Graphenoxiden, selbst von einigen µm pro µm, einen elektrischen Strom von mehreren µW Dauerenergie erzeugen können. "

Den Weg frei machen für Biochips

Im menschlichen Körper werden diese Graphenoxid-Nanopartikel die Rolle einer Stromquelle für das Leben spielen. Wir verstehen sofort, dass diese Eigenschaft bereits die Ernährung der Biochips vorbereitet, die Teil des restlichen Programms sind. Die Protein-Biochips werden den Gesundheitspass ersetzen und unter die Haut implantiert werden. Sie werden permanent biometrische Informationen liefern und ein absolutes, ganztägiges Eindringen in die Gedanken der Menschen ermöglichen, die den Transhumanismus durchlaufen haben.

Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass derjenige, der die Implantation dieses DNA-Protein-Biochips ablehnt, keinen Zugang mehr zu seinem Bankkonto haben wird. Es versteht sich von selbst, dass das bereits in Gang gesetzte Programm die Abschaffung des Bargelds vorsieht: alles wird digitalisiert und drastisch kontrolliert. [Bald wird es keine Möglichkeit mehr geben, sein praktisches Leben, sein Vermögen oder seinen Besitz finanziell zu verwalten, ohne sich den Biochip implantieren zu lassen. Es ist sogar geplant, dass Ihr gesamtes Eigentum schlicht und einfach von den Staaten konfisziert wird, im Namen der "nationalen Verteidigung", wie es in dem in Spanien diskutierten Gesetzentwurf der Fall ist, oder um den "Universallohn" zu organisieren, der Sie zu einem "glücklichen Menschen" macht! Dieser Biochip kann natürlich auf Wunsch deaktiviert werden, wenn die Person den Wunsch nach Freiheit oder Rebellion verspürt!

Diese Protein-Biochips werden Informationen über Identität, Verhalten, Trends, Bedürfnisse, emotionale Zustände enthalten; biometrische Sensoren, die den Zugang zum Internet oder zu digitalen Zahlungen ermöglichen werden. Wenn jemand seine Biochip-Implantation verweigert, kann er nichts mehr tun, ist von allem und jedem ausgeschlossen und wird schlicht und einfach eliminiert, es sei denn, er findet eine parallele Welt des Widerstands, die in voller Autonomie organisiert ist und notwendigerweise Krieg gegen den Totalitarismus der Cyborg-Gesellschaft führt. Wir befinden uns nicht mehr in der Science-Fiction von "Terminator", sondern in der Realität, die wir mit dem Finger berühren.

Mit seinen biochemischen Funktionen wird das Implantat in der Lage sein, je nach Fall Schmerz oder Vergnügen im Körper zu verbreiten; es kann sogar einen Herzstillstand aus der Ferne verursachen, wenn sich das Subjekt als rebellisch gegenüber den von der Macht der Neuen Weltordnung festgelegten Regeln erweist. Es ist nun der Übergang vom Internet der Dinge zum Internet des Körpers, das mit 5G verbunden ist.

An dem Tag, an dem alle wie Hunde gechipt sind, wird niemand mehr etwas über das Coronavirus und seine Varianten hören! Wir wissen, dass die "Varianten" die direkte Folge der reversen Transkription der viralen Spike-RNA in die genotypisierte DNA der Populationen sind.

Elektromagnetismus

Die Wissenschaftler sagen in diesem Artikel, den wir leicht einsehen können, dass:

Wenn Graphen mit Oxiden wie ZnOMgxZn1-xO verbunden ist, verursacht es bei Raumtemperatur den Quanten-Hall-Effekt. Dann erscheint ein zweidimensionales Elektronengas, wenn es einem starken Magnetfeld vom Hertzschen oder Corona-Typ ausgesetzt wird.

Wir können dann auf ihre natürlichen Fähigkeiten einwirken und sie nach Belieben ausrichten. Diese Partikel haben ein "magnetisches Moment" und verhalten sich wie Mini-Magnete im Nanometerbereich, und Sie sollten wissen, dass eine Konzentration von nur 0,45 ml Millionen von Nanomagneten entspricht. Aus diesem Grund hat die Pharmakovigilanz darauf hingewiesen, dass Patienten, die Anti-Covid mRNA-Injektionen erhalten haben, keine MRT-Untersuchungen durchführen dürfen.

Von MRT-Untersuchungen wird in den ersten Wochen nach der Injektion dringend abgeraten, und zwar aus folgenden Gründen.

Die von einem MRT erzeugte Hochfrequenzenergie (RF) führt zu einer erheblichen Erhitzung von eisenhaltigen, kohlenstoffhaltigen und magnetischen Metallen. Dies könnte daher zunächst das Gerät beschädigen, aber vor allem den Patienten verletzen oder sogar zum Tod führen, wenn die Konzentration der Nanomagnete bereits hoch war. Autopsien an "geimpften" Toten haben gezeigt, dass sechs Wochen nach der Injektion die Diffusion der Nanopartikel im Körper bereits erfolgt war!

Graphen und Spike-Protein

Es gibt auch "Impfstoffe" mit Graphen-Nanopartikeln, das Spike-Protein, das sich, wie wir heute wissen, nach der Einbringung in den Körper durch Injektion ausnahmslos in allen Teilen des Körpers ausbreitet und das menschliche Genom durch reverse Transkription von RNA in DNA verändert. Von da an wurde eine neue Menschheit geboren, der Transhumanismus. Es handelt sich um eine natürliche genetische Manipulation, die als "gain-of-function" bezeichnet wird und in der Lage ist, in menschliche Zellen einzudringen und dort unsere DNA so zu verändern, dass neue rekombinante Proteine entstehen.

Wenn es sich bei den "Geimpften" um gentechnisch veränderte Menschen handelt, sind sie gemäß den Eigentumsrechten an den Lebenden auch das Eigentum derjenigen, die die Patente für diese injizierten Produkte besitzen. Man fragt sich dann, was mit den Menschenrechten der "Geimpften" von Pfizer-BioNTech, Astra Zeneca, Moderna, J & J ist.

Wie Dr. Vanden Bossch uns bereits erklärt hatte, wird das natürliche, angeborene Immunsystem des Menschen mit einem sehr breiten Spektrum ausgeschaltet und durch dieses spezifische, injizierte genetische Material ersetzt, das jedoch nicht in der Lage ist, mit allem fertig zu werden, was auftauchen könnte. . Wir wissen noch nicht, was diese neue Situation an Schrecken mit sich bringen könnte, da neurotoxische und genotoxische Graphenoxidpartikel in Kombination mit Nanokomponenten dazu führen werden, dass schwerwiegende körperliche und geistige Störungen bei transhumanen Individuen auftreten.

Den Entwicklern der mRNA-"Impfstoffe" zufolge muss der betreffende "Botenstoff" die Immunzellen anweisen, Spike-Proteine zu bilden, an denen sie dann die Coronavirus-Zellen erkennen würden! Dieser RNA-"Botenstoff" würde keine endgültige Veränderung der Immunzellen bewirken und außerdem sicherstellen, dass das Spike-Protein kein Toxin ist!

In Wirklichkeit spielt die RNA-Technologie bei der Injektion nur eine vernachlässigbare Rolle, wichtiger ist der Anteil der Hilfsstoffe, die dem "Impfstoff" helfen, ins Blut zu gelangen.

Als die spanischen Forscher ihre Studie veröffentlichten, hat sie niemand vor Gericht gebracht, nicht einmal die beteiligten Labors. Wäre es zu juristischen Angriffen gekommen, hätte man feststellen können, dass Pfizer und die anderen über den Inhalt ihrer "Impfstoffe" gelogen haben. Graphen erklärt in der Tat viele der Ergebnisse einer luxemburgischen Studie über Magnetismus und die Gründe, warum eine Person, die "geimpft" wurde, umso magnetischer wird, je mehr Zeit vergeht. (Siehe Referenzen in den Quellen am Ende des Artikels)

Anwendungen mit Graphen

Graphen ist extrem widerstandsfähig, hundertmal stärker als Stahl, und es kann Strom besser speichern als alles andere. Aber es ist sehr giftig für die Lunge. Es wurde jedoch in den obligatorischen Masken gefunden. Kanada, Frankreich und Spanien haben ein Verbot und den Rückzug von Masken mit Graphen gefordert.

Wir haben uns bereits "verbundene Graphen-Verbände" oder in Frankreich entwickelte Graphen-Speicheltests vorgestellt. Zahlreiche wissenschaftliche Artikel belegen heute den dem Graphen innewohnenden Magnetismus. Im Januar 2021 veröffentlichte die Zeitschrift Biotechnology Aggregate eine Studie, die zeigt, dass es möglich ist, Nanomaschinen zu schaffen, die sich im Körper, in den sie injiziert wurden, selbst zusammensetzen können.

Ein führendes spanisches Unternehmen, INBRAIN Technologies, behauptet, dass es in der Lage ist, mit Hilfe von Graphenplatten direkt auf das Gehirn einzuwirken und eine elektronische Schnittstelle zu schaffen. Dank der Nanomaterialien ist es technisch möglich, das Gehirn zu hacken. Die SPIONS-Nano-Roboter sind die Zukunft der Medizin!

"Die Effizienz der Verabreichung von DNA-Impfstoffen ist im Vergleich zu Proteinimpfstoffen oft relativ gering. Die Verwendung von superparamagnetischen Eisenoxid-Nanopartikeln (SPION) zur Verabreichung von Genen durch Magnetofektion ist vielversprechend, um die Effizienz der Genverabreichung in vitro und in vivo zu verbessern. "Superparamagnetische Nanopartikel für die Verabreichung von DNA-Impfstoffen (05 März 2014) Hier lesen.

"Magnetisches Graphenoxid, eine Verbindung aus magnetischen Nanopartikeln und Graphenoxid, hat ausgeprägte physikalische und chemische Eigenschaften, einschließlich der Größe im Nanobereich, einer großen spezifischen Oberfläche, paramagnetischen und biokompatiblen Eigenschaften, die es zu einem vielversprechenden Biomaterial für die Biomedizin machen. "Magnetisches Graphenoxid: Syntheseansätze, physikochemische Eigenschaften und biomedizinische Anwendungen (16. Januar 2021) Hier lesen.

"In einem Vierteljahrhundert wird die nicht-biologische Intelligenz genauso umfangreich und subtil sein wie die menschliche Intelligenz. Sie wird sie dann aufgrund der kontinuierlichen Beschleunigung der Informationstechnologie und der Fähigkeit von Maschinen, Wissen sofort zu teilen, überholen. Intelligente Nanoroboter werden tief in unseren Körper, unser Gehirn und unsere Umwelt integriert sein, die Umweltverschmutzung und Armut besiegen, die Lebenserwartung erheblich verlängern, virtuelle Realität in völliger Immersion mit allen Sinnen ermöglichen (wie in "The Matrix"), "Erfahrungsteleportation" anbieten (wie in "Being John Malkovich") und die menschliche Intelligenz dramatisch verbessern. Das Ergebnis wird eine enge Verschmelzung zwischen der Spezies, die die Technologie schafft, und dem Prozess der technologischen Evolution sein, den sie hervorgebracht hat. "

Technologische Revolution

Diese als gewaltig angepriesene technologische Revolution wird von den Medien merkwürdigerweise verschwiegen: Man fragt sich natürlich, warum! Erleben Sie es: Geben Sie in die Google-Suchmaschine "Nanopartikel und 5G" ein. Sofort werden Sie auf Hirngespinste und Verschwörer verwiesen! Aber wenn Sie das Gleiche mit den anderen Worten "Hochfrequenz und Nanotechnologie Graphen" eingeben, werden Sie direkt zu wissenschaftlichen Artikeln geführt, die ausführlich erklären, dass Nanoroboter die "Transistoren der nahen Zukunft" sind!

Der Artikel "Graphene Nanomaterials-Based Radio-Frequency / Microwave Biosensors for Biomaterials Detection" (Graphene Nanomaterials-Based Radio-Frequency / Microwave Biosensors for Biomaterials Detection) erklärt perfekt und klar, wie Ihre tiefste persönliche Privatsphäre gehackt werden kann. Wir erfahren, wie Graphen-Biosensoren entstehen, die in Verbindung mit Hochfrequenzen funktionieren und denen, die sie kontrollieren, erlauben, alles über Sie zu erfahren.

"Graphen-basierte Sensoren zur Überwachung der menschlichen Gesundheit. Da der Wunsch, die menschliche Gesundheit in Echtzeit zu überwachen und eine harmonische Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu gewährleisten, rapide zunimmt, wurden in den letzten Jahren große Forschungsanstrengungen unternommen, um tragbare Sensoren und implantierbare Geräte zu untersuchen. Als neues 2D-Material hat Graphen aufgrund seiner vorteilhaften mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften weltweit einen Boom in der Sensorforschung ausgelöst. Es wurden zahlreiche Graphen-basierte Sensoren für die Überwachung der menschlichen Gesundheit vorgestellt, einschließlich tragbarer Sensoren und implantierbarer Geräte, die in Echtzeit Körpertemperatur, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt des Pulses, Elektroenzephalographie usw. messen können. "

"Wenn wir die verschiedenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen über magnetisches Graphenoxid und ihre Anwendungen studieren, finden wir auch die Verwendung von Magnetit entweder allein oder in Kombination mit Graphenoxid. Es gibt Magnetit-Graphenoxid-Nanokomposite, die in den letzten zehn Jahren für die Entwicklung von Impfstoffen, in der Biomedizin und in der Industrie untersucht worden sind. Magnetit ist ein Mineral und eines der wichtigsten Eisenerze, das die chemische Formel Fe3O4 hat. Es gehört zu den Eisenoxiden und ist ferromagnetisch, d. h. es wird von einem Magneten angezogen und kann selbst zu einem Dauermagneten magnetisiert werden. Es ist das magnetischste aller natürlichen Mineralien der Erde. Magnetische Graphenoxid (MGO)-Nanomaterialien werden auf der Grundlage der kovalenten Bindung von Amino-Fe3O4-Nanopartikeln an Graphenoxid (GO) synthetisiert. "(Verbesserte Leistung von magnetischem Graphenoxid-immobilisiert.)

Neue transhumane Maschinen

Die staatlichen Behörden, einschließlich des Verfassungsrates, versuchen mit allen Mitteln, uns diese "Impfstoffe" aufzuzwingen! Sie sind daher eifrige und höchst schuldige Komplizen bei der Unterstützung der dunklen Aspekte dieser technologischen Revolution, die Millionen von Menschen töten wird, indem sie nur die "guten Untertanen" auswählt, die notwendigerweise mit dem Projekt der absoluten Kontrolle dieser transhumanen Gesellschaft übereinstimmen, die viel besser ausgebildet ist als die von "1984" oder "Brave New World".

Den Machthabern ist das Ausmaß des damit verbundenen Risikos egal. Alle Petitionen, Demonstrationen, Proteste, Verurteilungen, Kritiken, Denunziationen, Angriffe vor Gericht werden nichts an ihrer Entschlossenheit ändern, denn das Ziel ist nicht die Gesundheit, das Ziel ist es, ohne Skrupel das unnötige Gewicht von "ersetzbar" zu beseitigen und effektiv alles zu zerstören, was mit menschlicher Besonderheit zu tun haben könnte! Wir wurden von einer abscheulichen Komödie der Arroganz und Verachtung verraten.

Für diese neuen transhumanen Maschinen hat die biologische und ökologische Katastrophe keine Bedeutung mehr. Eine Biosphäre ohne die Vielfalt der Ökosysteme ist kein Problem für eine Welt, in der nur die Herrschaft der Cyborg-Gesellschaft herrschen wird!

Abschließend möchte ich all diejenigen, die ihr Leben und das Menschlichste in diesem Leben verteidigen wollen, darauf hinweisen, dass es möglich ist, sich von den unerwünschten Wirkungen von Graphenoxid zu befreien oder sich davor zu schützen.

In ACS Applied Materials and Interfaces vom 27. Januar 2021 wird in einem wissenschaftlichen Artikel bescheinigt, dass sich Graphenoxid als die Zukunft der Medizin etablieren wird, insbesondere im Bereich der Inokulation von Medikamenten, der Phototherapie und der Biosensitivität. . Diese Studie erkennt an, dass der Hauptfehler bei der Verwendung von Graphen-Nanopartikeln darin besteht, dass sie die Zellen schädigen und somit eine Reihe von schweren Pathologien fördern!

Glutathion - Das wichtigste Antioxidans

Das "Problem" mit GLUTATHION ist, dass jeder Organismus es jeden Tag herstellt und verbraucht, was es unrentabel macht! Es ist das erste und wichtigste Antioxidans, das geschädigte Zellen dauerhaft repariert. Es wird von der Leber produziert.

Zur Vorbeugung oder Wiederherstellung kann man die Verwendung von liposomalem GLUTATHION (eingekapselt in einem Material, das die gleiche Zusammensetzung wie unsere Zellen hat) in Erwägung ziehen, um es besser aufzunehmen und sich so vor den negativen Auswirkungen von Graphenoxid zu schützen, wenn man "geimpft" wurde, oder wenn man sich vor den körperlichen Ausscheidungen von Molekülen des "Impfstoffs" schützen will, die von den "Geimpften" abgegeben werden, bevor dieser Stoff seinerseits zum Verkauf verboten wird.