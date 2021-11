Als von Arthritis Betroffener würden Sie sicherlich jede mögliche Heilung oder Behandlung ausprobieren, um die Schmerzen zu lindern, die sich aus den schwächenden Auswirkungen der Krankheit ergeben. Die Möglichkeiten der Behandlung können sich von einer alternativen zu einer traditionellen medikamentösen Grundlage unterscheiden, und Sie müssen diejenige herausfinden, die für Sie am besten funktioniert.

Alternative Medizin

Alternative Medikamente oder Heilmittel haben schon immer etwas Hilfreiches für die Opfer von Krankheiten geboten. Viele Menschen sind jedoch gegen den alternativen Weg. Warum, weiß man nicht - vielleicht, weil die alternativen Heiler und Heilmittel nicht zusammen mit den traditionellen pharmazeutischen Medikamenten patentiert sind; daher gibt es keine enormen Forschungs- und Entwicklungs- oder Marketingbudgets, um Marktanteile zu gewinnen und die Person auf dem Weg erfolgreich zu erziehen.

Eine dieser alternativen Heilmethoden, die für Arthritis angeboten werden, ist die Gin-Rosinen-Kur; ein Verfahren, bei dem weiße (oder goldene), kernlose Rosinen 7 Tage bis 2 Wochen lang in Gin eingeweicht werden, wobei der gesamte Gin aus den Rosinen besteht und der Alkohol scheinbar verdampft ist - wie einige Quellen berichten.

Für das Einweichen werden verschiedene Gefäße angegeben, aber es scheint, dass das Gefäß eine breite Öffnung haben sollte, wie eine Kuchenform oder eine Art Glas mit weitem Hals; dies erleichtert eindeutig den Verdunstungsvorgang, wie in diesen Quellen erwähnt. Noch ein Hinweis zum Material des Gefäßes: Es muss aus Glas sein, sonst bekommen die Rosinen einen metallischen Geschmack. Allgemeiner Konsens ist, dass man täglich neun der in Gin getränkten Rosinen essen sollte, die dann helfen, die Schmerzen der Arthritis zu lindern. Diese Behandlung wurde auch für das Syndrom der unruhigen Beine (RLS) empfohlen.

Gut zu wissen

Leider gibt es keine aussagekräftigen Tests oder Experimente, die mit der Gin-Rosinen-Kur gegen Arthritis durchgeführt wurden. Das wirft die Frage auf, warum sie als so wirksame Behandlung und Alternative für Arthritis-Patienten so weit verbreitet ist. Es wird immer Leute geben, die die Gültigkeit der Behandlung anzweifeln und behaupten, es handle sich um ein altes Volksheilmittel oder vielleicht um ein Placebo; es liegt an der Person, jedes potenzielle Heilmittel so objektiv wie möglich zu prüfen.

In einem objektiven Blick auf die Gin und Rosinen Schlaflosigkeit Behandlung, sollten wir jeden einzelnen Bestandteil zu untersuchen und zu bewerten, welche heilenden Eigenschaften oder Eigenschaft über diese Elemente vor betont werden.

Der Hauptbestandteil des Gin-Extrakts ist die Wacholderbeere; es gibt noch weitere Kräuter, die beim Aufgussverfahren verwendet werden. Für diesen Zweck werden wir uns auf die Wacholderbeere konzentrieren. Die Wacholderbeere als alternatives Heil- oder Arzneimittel wird als Diuretikum (zur Steigerung der Urinproduktion) verwendet; sie wird daher zur Behandlung von PMS, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingesetzt.

Behandlung von Arthritis

Außerdem wird er in alternativen Heilmethoden zur Behandlung von Arthritis eingesetzt. Eine Warnung ist angebracht in Bezug auf Nierenschäden (bei längerem Gebrauch), zusätzlich zum Verzicht auf die Verwendung von Wacholder im Falle von Niereninfektionen oder Nierenproblemen, wurde auch auf Allergiker hingewiesen, die durch die Exposition gegenüber Wacholder Symptome entwickeln.

Bei der Betrachtung der Eigenschaften der Weintraube werden wir mit einigen Blickwinkeln auf die heilenden oder gesundheitlichen Eigenschaften der Weintraube als Ganzes konfrontiert. Es wird seit langem behauptet, dass die Kerne und die Schale der Traube antioxidative Eigenschaften haben.

Abschließende Anmerkung

Und in der heutigen Zeit bieten viele Spas eine Traubenpackung an, meist in Kombination mit Honig. Trauben werden von den alten Zivilisationen, von den Ägyptern über die Griechen und Römer bis hin zu den modernen Heilpraktikern, therapeutische Eigenschaften und Kräfte nachgesagt. Es heißt, dass die Blätter der Weinrebe im Mittelalter zur Stillung von Blutungen und zur Verringerung von Entzündungen verwendet wurden. Rotwein ist ein bekanntes Antioxidans und kann bei der Vorbeugung von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen, eine Tatsache, die in den Medien viel Aufmerksamkeit und Berichterstattung erhalten hat.

Wenn wir die Hauptbestandteile dieser Gin- und Rosinenkur betrachten, stellen wir fest, dass diese beiden Produkte wertvolle heilende Eigenschaften besitzen. Nach unserer objektiven Einsicht in diese Eigenschaften macht es logisch Sinn, dass diese Behandlung die Schmerzen und die Steifheit der Arthritis lindern kann. Es wird immer Skeptiker geben, unabhängig vom Thema, aber wir können Ihnen nur empfehlen, die Kur selbst auszuprobieren, und wenn sie bei Ihnen funktioniert, haben Sie von der Übung profitiert.