Ein Spielhaus ist eine hervorragende Ergänzung für den Familiengarten, wenn Sie genügend Platz haben. Es ist eine lustige Outdoor-Aktivität für die Kinder und es bringt sie für eine Weile aus dem Haus! Heutzutage können Spielhäuser in allen Größen und Formen gefunden werden, aber eine wunderbare robuste hölzerne bietet ein paar große Vorteile gegenüber Kunststoff-Version.

Vorteile

Sieht stabiler aus und ist häufig in einer größeren Auswahl an Größen erhältlich

Kann leicht lackiert und individuell gestaltet werden.

Der nächste Punkt ist das, worum es in diesem Bericht wirklich geht. Kinder lieben eine persönliche Note und das ist die beste Chance für ein eher günstiges, aber großes Geschenk, das über mehrere Jahre hält.

Die Wahl des genauen Spielhauses, das Sie haben möchten, überlasse ich Ihnen, zumal es so viele verschiedene Stile gibt und Sie Ihr Kind am besten kennen. Versuchen Sie, etwas zu wählen, das zu seinem Stil passt, zum Beispiel ein Wendy-Haus oder eine Gänseblümchenhöhle für Frauen und ein Turmspielhaus oder ein Burgspielhaus für Jungen. Sie müssen auch über die Machbarkeit des Platzes nachdenken.

Eine signifikante Spielhaus könnte in Ordnung sein, aber eine malerische ein kann mehr Appell an Ihr Kind und schauen besser in Ihrem Hinterhof, vor allem, wenn es eine unverwechselbare Modifikation wie Leitern nach oben oder Zinnen umfasst. Ich würde auch dazu raten, ein Spielhaus speziell für Kinder zu bauen, anstatt ein teureres Gartenhaus/Blockhaus für Erwachsene umzubauen.

Schutzfaktor

Dies liegt daran, dass Kinderspielhäuser häufig einzigartige Merkmale wie spezielle Tür-/Fensterscharniere haben, um Ihre Kinder vor kleineren Verletzungen zu schützen. Wenn Sie auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Marke sind, würde ich Walton's empfehlen. Ich habe sowohl einen Schuppen als auch ein Spielhaus von dieser Organisation und kann mich für deren Qualität und Stabilität verbürgen. Wenn Sie dennoch Ihre eigenen Empfehlungen haben, scheuen Sie sich nicht, ihnen zu folgen.

Sie wollen, dass das Spielhaus stark und sicher ist; es ist sinnvoll, es auf einem speziell entworfenen Sockel zu errichten, Sie finden Tipps, wie Sie diese am besten konstruieren, auf vielen DIY-Websites. Sie müssen es auch sicher sein, kein Punkt die Leiter neben einem Fenster einen schmiedeeisernen Zaun, Kinder werden Kinder sein und Sie müssen alle möglichen Risiken neu zu bewerten.

Sie müssen auch das Alter Ihrer Kinder berücksichtigen, idealerweise kaufen diese Art von Sache für 3-5 Jahre alt, so dass sie viele Jahre der Nutzung von ihm zu bekommen, bis sie "aufwachsen". Jetzt kommt der spaßige Teil. Es gibt 3 Hauptmethoden, um Ihr Spielhaus zu optimieren; Dekor, Farbe und zusätzliche Stücke.

Farbe

Dies ist die einfachste, angenehmste und auffälligste Art, ein Spielhaus individuell zu gestalten. Kinder genießen schöne Farbe Artikel besser als "Holz" farbigen Oberflächen so ist dies, wo ihre Eingabe kommt in. Brauchen sie einen Action Man mit Tarndruck? Eine hübsche rosa Barbie-Höhle? Einen Außenposten im Stil einer Raumstation? Alle sind leicht realisierbare Ideen, sobald Sie ein kleines bisschen Phantasie und Mühe hineinstecken. Lassen Sie uns den Action-Man-Gedanken in Angriff nehmen, da dies der Fall ist, den ich mit Fotos zeigen werde. Wenn Ihr Spielhaus ankommt, wird es höchstwahrscheinlich in Einzelteilen sein, was eigentlich eine tolle Sache ist, da es Ihnen Zeit gibt, sich für Dinge zu entscheiden. Überlegen Sie sich, welchen Stil Sie haben möchten und streichen Sie ihn, bevor Sie ihn zusammensetzen. Dies gibt Ihnen ein paar Vorteile.

Sie können auf alle Segmentteile gleichmäßig zugreifen

Sie müssen für hohe Stücke nicht mehr so tief greifen

Sie können sehen, wie es auf einem kleinen verdeckten Stück aussieht, bevor Sie die Primärseite lackieren

Nach der Montage ergibt sich ein einheitlicheres Aussehen.

Sie müssen es mit einer Holzfarbe streichen (erhältlich in jedem einheimischen B&Q oder Baumarkt) und bedenken Sie, dass Holz Feuchtigkeit aufsaugt, verwenden Sie es vorsichtig und denken Sie daran, dass Sie hauptsächlich die Außenseite streichen müssen, nicht die Innenseite. Um einen "Kammo"-Effekt zu erzielen, verwenden Sie grobe, sich überlappende Dreiecke, Rauten oder Linien in verschiedenen Grün- und Brauntönen. Verflechten Sie sie und denken Sie daran, dass Sie nicht alles abdecken müssen, die darunter liegende Holzfarbe wird zwischen Ihrem Tarnmuster gut zur Geltung kommen. Bei anderen Designs, z. B. Barbie Pink, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, nur Elemente in Pink hervorzuheben und sich hauptsächlich in Weiß zu bewegen, ein starkes Pink wäre ziemlich schockierend für den Garten eines jeden. Teile wie Leitern, Fenster, Türrahmen und Dach würden großartig aussehen, während der Rest entweder in einer neutralen Farbe (z. B. weiß) gestrichen oder in Holz gebeizt gelassen wird. Denken Sie daran, einige Schutz oder Ende zu Ihrem Spielhaus auch zu bringen, eine klare Schutzmaterial wäre wahrscheinlich am nützlichsten sein.

Zusätzliche Teile

Dies kann wirklich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen sein. Das Hinzufügen von feinen Accessoires zum Spielhaus ist ein hervorragender Weg, um es unterhaltsam erscheinen zu lassen. Das Hinzufügen von ein paar Netzen um das Geländer eines "Cammo"-Motivs oder über sein Dach könnte eine wunderbare Verbesserung sein oder ein Blumenkasten zur Barbie-Idee. Für Ihre Raumstation können Sie einige silbern lackierte Rohre um das Geländer herum anbringen, damit sie mehr wie die Luftrohre eines Raumschiffs wirken.

Vielleicht möchten Sie auch darüber nachdenken, größere Teile, wie eine Rutsche, hinzuzufügen. Während dies großartig erscheinen kann, müssen Sie vorsichtig mit der Sicherheit sein, auch testen Sie diese für Stabilität und Gewicht. Am einfachsten ist es, eine Rutsche zu entdecken, die eine ähnliche Höhe wie der Boden des Spielhauses hat, und sie nahe beieinander zu platzieren, mit Blick auf einen Teil des Balkons von der Konstruktion (bitte stellen Sie sicher, dass dies die strukturelle Integrität nicht beeinträchtigt, wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an den Lieferanten, den Hersteller oder einen professionellen Schreiner/Tischler).

Einrichtungsgegenstände

Dies ist eine ziemlich einfache Aufgabe zu tun; wählen Sie einfach einige sofortige Hand / alt / billig Sitze, Tische und Kissen, um den Raum einige komfortable Attraktivität zu geben. Ein paar laminierte Poster und möglicherweise sogar die eigenen Zeichnungen/Malereien der Kinder würden im Inneren großartig aussehen und bieten Ihnen die Möglichkeit, noch weiter zu gehen, was dieses Spielhaus zu Ihrem eigenen macht.