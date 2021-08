Im ersten Teil der Artikelserie werde ich Möglichkeiten erörtern, wie Sie Ihre Rücken- und Nackenschmerzen allein mit Ihrer täglichen Ernährung lindern können. Sie werden sich vielleicht fragen, wie nur die Änderung meiner Ernährung meine Schmerzen im unteren Rücken und Nacken lindern kann. Dies ist eine normale Antwort, die ich von Patienten in meiner Praxis bekomme. Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was Ihre Schmerzen im unteren Rücken oder Nacken verursacht.

Was ist Schmerz?

Schmerzen sind das Ergebnis einer erhöhten Entzündung in Ihrem Körper, sei es in einem Gelenk an der Wirbelsäule, einer Reizung eines Nervs oder in einem gezerrten Muskel. Um Ihre Schmerzen im Nacken oder Rücken zu lindern, müssen wir also die Entzündung in Ihrem Körper reduzieren. Und Sie haben es erraten, durch die Ernährung können wir die Menge der Entzündung im menschlichen Körper reduzieren und einen entzündungshemmenden Zustand fördern, so dass Sie weniger wahrscheinlich Schmerzen haben.

Wir alle leiden in unterschiedlichem Maße unter Entzündungsproblemen, je nachdem, was wir konsumieren. Jeder muss sich darauf konzentrieren, seine persönlichen Entzündungsprobleme zu reduzieren. Dieser Vorgang wird als "Entschlackung" bezeichnet. Ihre Ernährung ist die Basis für das Deflaming. Im nächsten Teil der Serie werde ich auch darüber sprechen, welche Nahrungsergänzungsmittel Sie einnehmen können, um die Deflaming-Prozedur zu unterstützen, aber Sie müssen verstehen, dass Ihre Ernährung der Schlüssel zur Verringerung von Entzündungen in Ihrem Körper ist. Ich werde einen einfachen Ansatz für eine gesunde, entzündungshemmende Ernährung skizzieren, der Sie zum Deflaming bringt und Ihnen gleichzeitig hilft, ungesunde, entzündungsfördernde Lebensmittel zu vermeiden, die eine Entzündung verursachen.

Notiz nehmen

Es kann frustrierend und deprimierend sein, wenn man feststellt, dass all diese Lebensmittel entzündungsfördernd sind, so dass man sich fragt, was man konsumieren soll. Aber noch deprimierender ist es, von vielen der vielen Krankheiten und Zustände betroffen zu sein, die mit Entzündungen einhergehen, wie chronische Schmerzen, Arthritis, Fibromyalgie, chronisches Müdigkeitssyndrom, Allergien, Verdauungsbeschwerden, Parkinson, Multiple Sklerose, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes, um nur einige zu nennen. In der Tat ist "alles in Maßen" ein schlechter Begriff, wenn es um Ernährung geht. Mit jedem Bissen oder Schluck werden wir entweder entflammt oder entzündet. Wenn Sie Glück haben und "gute" Gene besitzen, kommen Sie mit entzündungsfördernden Lebensmitteln vielleicht besser zurecht als Ihre Verwandten oder Freunde. Das Problem ist, dass die meisten Entzündungskrankheiten sich langsam und ohne Symptome entwickeln, bis es zu spät ist. Wir müssen vorsichtig sein, welche pro-inflammatorischen Lebensmittel wir zu uns nehmen. Je mehr entzündungshemmende Lebensmittel wir zu uns nehmen, desto weniger Entzündungen werden wir in unserem Körper haben und unsere Schmerzen reduzieren.

Entzündungsfördernde Lebensmittel

Alle Körner und Körnerprodukte: Einschließlich Weißbrot, Vollkornbrot, Müsli, Nudeln, Brezeln, Cracker und alle anderen Produkte, die mit Körnern oder Mehl aus Körnern hergestellt werden. Insbesondere die meisten Desserts und verpackten Produkte.

Teilweise hydrierte Öle oder Transfette: Sind in Margarine, frittierten Lebensmitteln (Pommes frites usw.) und vielen verpackten Lebensmitteln enthalten.

Pflanzliche Öle: Mais Öl, Sonnenblumenöl, Baumwollsamenöl, Sojaöl und mit diesen Ölen hergestellte Lebensmittel wie Mayonnaise, Remoulade, Margarine und Salatdressings

Fleisch und Eier von getreidegefütterten Tieren

Entzündungshemmende Lebensmittel

Alle Obst- und Gemüsesorten: roh oder gekocht verzehrt

Rote und süße Kartoffeln: gegessen mit Eiweiß wie Fisch, Eier, Fleisch oder Geflügel

Frischer Fisch (Meer, Fluss oder Teich )

Fleisch, Huhn, Eier von grasgefütterten Tieren: Eatwild.com ist eine ausgezeichnete Ressource für Hersteller von grasgefütterten Tieren, und tun Sie am besten für magere Teile des Rindfleischs.

Entzündungshemmende Omega-3-Eier

Wild Einschließlich Hirsche, Elche, etc.

Rohe Nüsse: rohe Mandeln, Cashews, Walnüsse, Haselnüsse und Macadamia.

Gewürze: Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, Dill, Oregano, Koriander, Fenchel, rote Chilischote, Basilikum und Rosmarin, etc.

Meersalz: wenn Sie Salz hinzufügen möchten.

Öle & Fette: Natives Olivenöl extra und Kokosnussöl. Butter von grasgefütterten Kühen ist auch eine gesunde Option.

Salatdressing: Natives Olivenöl extra, Balsamico-Essig, Zitronensaft oder Senf.

Getränke: Wasser, Bio-Grüntee. Wenn Sie sich für Alkohol entscheiden, wären Rotwein und Starkbier die beste Wahl.

Süßigkeiten: Ja Bonbons, gehen Sie mit der dunklen Schokolade.

Schlussfolgerung

Die Änderung Ihrer Ernährung kann einen enormen Effekt auf Ihre Nacken- und Rückenschmerzen haben, aber Sie werden auch feststellen, dass Sie Gewicht verlieren, wenn Sie diese entzündungshemmende Diät machen. Im zweiten Teil des Beitrags werde ich sprechen Ergänzungen, die auch Ihre Entzündung lindern kann und helfen, Ihre unteren Rückenschmerzen und Nackenschmerzen zu lindern.