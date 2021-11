Saubere Ernährung ist eine fantastische Idee, aber das beste Problem ist, dass es einen unsauberen Wirkstoff in vielen "sauberen" Lebensmitteln gibt, der ein großes Problem mit dem Wohlbefinden und dem Fettabbau auslöst. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass über 90 Prozent der Menschen, die eine so genannte "einzigartige Diät" machen, an einem versteckten Wirkstoff scheitern, der in so vielen Lebensmitteln enthalten ist, die wir heute essen.

Ich kann Ihnen sagen, dass ich bis vor kurzem absolut keine Ahnung hatte, was ein glutenfreier Ernährungsplan ist. Ich hatte nicht einmal den Hauch einer Idee, auf die ich meine Erfahrungen stützen könnte. Inzwischen habe ich gelernt, dass Gluten genau das ist, was man als den Eiweißbestandteil von bestimmten Getreidesorten wie Gerste, Weizen, Roggen oder anderen ähnlichen Getreidesorten bezeichnen würde.

Manche Menschen reagieren auf das Gluten in diesen Getreidesorten und benötigen daher eine glutenfreie Ernährung. Leider ist das nicht ganz so einfach, wie es klingt. Und da eine Person, die an einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie leidet, ihr ganzes Leben lang einen glutenfreien Ernährungsplan einhalten sollte, um ein normales, gesundes Leben führen zu können, sollte sie zunächst einen Arzt oder Ernährungsspezialisten aufsuchen. Sie könnten möglicherweise mit vielen Problemen zu kämpfen haben, wenn sie nicht die für sie geeignete Diät bekommen.

Wenn Sie also an einer der beiden Glutenallergien leiden, brauchen Sie sich nicht zu grämen. Sie werden sehen, dass es Hoffnung gibt. Eine Diät, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt ist, kann erstellt werden, und Sie können ein fantastisches Leben führen. Alles, was Sie beachten müssen, ist der Verzicht auf weizenhaltige Produkte. Auch das ist vielleicht nicht so einfach, aber mit Unterstützung ist es möglich, den idealen glutenfreien Ernährungsplan für Sie zu finden.

Wenn Sie Hafer mögen, dann werden Sie sehr froh sein zu hören, dass Sie Hafer oder Haferprodukte nicht aus Ihrer Ernährung streichen müssen. Wenn sie mit den verunreinigenden Folgen von Weizen oder diesen verschiedenen anderen Getreidesorten verarbeitet wurden, dann müssen Sie nett sein. Sie müssen sicher sein, dass dies der Fall ist, da Sie sich sonst versehentlich etwas Gluten in Ihrem System einbilden werden.

Zu den Lebensmitteln, die Sie in Ihrem glutenfreien Ernährungsplan verzehren können, gehören Reis, Mais, Tapioka und Soja. Außerdem können Sie Konfitüren und Marmeladen, Zucker, Honig, Sirup und Melasse verwenden. Wenn das noch nicht genug ist, könnte Ihr glutenfreier Ernährungsplan aus frischem Obst und Gemüse sowie Eiern, Milch, Sahne, Butter und Käse bestehen. Wenn Sie mehr wollen, können Sie auch Kaffee und Tee, kohlensäurehaltige Getränke und die meisten alkoholischen Getränke zu sich nehmen.

Auch wenn es nicht so einfach ist, sich an den glutenfreien Ernährungsplan zu halten, wenn Sie anfangen, Fertiggerichte zu kaufen, da diese glutenhaltige Produkte enthalten können. Und wenn es sich nicht um glutenhaltige Produkte handelt, könnten sie irgendwo in der Nähe von glutenhaltigen Produkten verarbeitet worden sein.

Wenn Sie sich wirklich nur an die frische Seite Ihrer Lebensmittel halten und sich von Konserven oder Fertiggerichten fernhalten, dann sollten Sie mit Ihrem glutenfreien Produkt zurechtkommen. Außerdem ist es ratsam, alles zu vermeiden, was Weizen enthält, da dies Ihr glutenfreies Programm komplett ruinieren kann. Mit ein wenig sorgfältiger Planung sollte alles in Ordnung sein, und Ihr tägliches Ernährungsprogramm sollte intakt bleiben.

Viele Menschen, die einen konventionellen Plan zum Verzicht auf Gluten einhalten und immer noch unter gesundheitlichen Problemen wie Blähungen und Müdigkeit leiden und es einfach nicht schaffen, das überschüssige Fett abzubauen, glauben, dass ihre Probleme nichts mit Gluten zu tun haben. In Wirklichkeit nehmen sie immer noch Lebensmittel zu sich, in denen sich Gluten versteckt hat, das ihnen zu schaffen macht.