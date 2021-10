Ein häufiges Missverständnis des Karmas ist, dass es nur für Menschen gilt. Karma tritt auf mehreren Ebenen auf. Jedes bewusste Wesen hat die Fähigkeit, Karma auf sich zu nehmen, und manche Karmas sind besser zu verstehen, wenn man sie gemeinsam behandelt.

Ebene Eins: Kosmisches Karma

Kosmisches Karma entsteht durch das Eingreifen der einen innewohnenden Energie, die Gott, Göttin, das Göttliche, das Universum, das Bewusstsein usw. genannt wird. Offensichtliche Beispiele für kosmisches Karma sind die Funktionsweise unseres Körpers, unsere Abhängigkeit von Sauerstoff und Sonnenlicht, alle Naturgesetze oder die Entstehung der Sterne. Einige könnten beantwortete Gebete und Wunder in diese Kategorie einschließen, zusätzlich zu den vielen subtilen Wegen, auf denen das Göttliche für uns eingreift.

Ebene zwei: Nicht-menschliches Karma

Für die alten Weisen war alles, was geschrieben wurde, von der einen göttlichen Energie, die authentisch, bewusst und glückselig ist. Daher ist jede Materie eine Art von Leben, mit dem Potenzial, Karma zu erzeugen und zu verbrennen. Als Seelen beginnen wir auf dieser Erde als mineralisches Leben, gehen über zur Vegetation, dann zum tierischen Leben und enden mit dem menschlichen Leben. Am Anfang ist es schwer zu begreifen, wie ein Stein Karma verursacht, aber jeder Gärtner weiß, dass alle Lebensformen sich opfern, um das Leben zu unterstützen. Steine geben Mineralien an den Boden ab, damit Pflanzen wachsen können. Pflanzen liefern Nahrung für Tiere. Die Tiere ernähren die Menschen. Die Menschen wiederum schützen und ernähren, wenn sie sich dessen bewusst sind, Tiere, Pflanzen und den Boden selbst. Dieser Kreislauf der gegenseitigen Abhängigkeit und Unterstützung erzeugt Karma für alle Lebensformen.

Ebene drei: Historisches oder menschliches Karma

Denken Sie an jede Handlung, die ein Mensch jemals begangen hat: jede Emotion und jeden Gedanken, alles, was gesagt wurde, jedes Malen oder Tanzen, alle Kriege und Verträge, jede Bewegung, jede Geste. Das historische Karma ist die Summe von all dem. Beispiele sind der aufrechte Gang, die Sprache, das Aussterben des Dodo-Vogels, die globale Erwärmung und der Weltraummüll. Wie Sie sehen, müssen Sie kein Mensch sein, um von menschlichem Karma beeinflusst zu werden. Unsere Gedanken und Handlungen beeinflussen die Welt, in der wir leben, und alles darin.

Stufe 4: Gruppe Karma

Menschen, die sich als Team identifizieren oder sich als solches verhalten, sammeln Gruppenkarma, das nicht nur von allen Mitgliedern ihres Teams, sondern auch von allen zukünftigen Mitgliedern des Teams erfahren werden kann. Ein Beispiel dafür ist das nationale Karma Amerikas. Wenn Sie in letzter Zeit gereist sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass alle Amerikaner das Karma dieser Aktivitäten teilen, die die amerikanische Regierung der Welt nimmt. Gruppen können so klein wie ein Ehepaar oder so groß wie alle fühlenden Wesen sein. Es gibt rassisches, religiöses, sexuelles und Klassen-Karma.

Ebene 5: Persönliches Karma

Da dieses Karma viel leichter zu identifizieren und zu verändern ist, konzentrieren wir uns vor allem bei der karmischen Heilung auf dieses Karma. Sie, als individuelle Seele, nehmen Ihr eigenes persönliches Karma mit, das Sie während Ihrer vielen Lebenszeiten gesammelt haben. Die Weisen sagen, dass jeder von uns im Durchschnitt etwa vierundachtzigtausend Lebenszeiten hat, in denen wir uns von der trägen Materie zur Vegetation, zum tierischen Leben, zum menschlichen Leben und zu einem vollständig entwickelten Geist entwickelt haben.

Dieses Evolutionsmuster ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Weisen "Arten-Chauvinisten" waren. Die Weisen verehrten die Natur und hörten von jeder Art. Niemand hat behauptet, dass ein Stein weiter vom Göttlichen entfernt ist als ein Spargel, ein Spargel weiter als ein Hund oder ein Hund weiter als ein Mensch. Im Allgemeinen scheint oft das Gegenteil der Fall zu sein. Doch je weiter eine Seele entwickelt ist, desto eher entscheidet sie sich für ein menschliches Leben. Und warum? Weil der Mensch mehr Wahlfreiheit, eine größere Auswahl an Optionen und mehr Möglichkeiten hat, subtile und schwierige Entscheidungen zu treffen als jede andere Lebensform.

Wie viel Wahlfreiheit man hat, welche Entscheidungen man trifft, wie man sie schafft und wie man sie ausführt, bestimmt, welches Karma man sammelt oder verbrennt. Ein Stein hat so gut wie keine Wahlmöglichkeit. Eine Pflanze sehr wenig. Die meisten Tiere, obwohl wir alle Ausnahmen kennen, sind größtenteils fest verdrahtet und handeln aus Instinkt, nicht aus Wahl. Manche Menschen sind so weit entmündigt, dass sie ein Minimum an Wahlfreiheit haben. In jedem dieser Szenarien kann die inkarnierte Seele spezifisches Karma verbrennen, indem sie in dieser Form ist, aber die Chancen, andere Karmas zu verbrennen oder verdienstvolles Karma zu sammeln, sind begrenzt.

Karmische Heilung

Angesichts des kosmischen Karmas, des nichtmenschlichen Karmas, des individuellen Karmas, des Gruppenkarmas und der vierundachtzigtausend Lebenszeiten, von denen der Mensch die meisten erlebt hat, können Sie sich vorstellen, wie viel Karma Sie angesammelt haben! Manches davon ist verdienstvoll, manches neutral, und manches behindert Sie auf Ihrem Lebensweg. Das ist das Karma, mit dem wir uns beim karmischen Heilen befassen.