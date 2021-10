Wir sind oft gefragt worden, woher Wachs kommt? Nun, es gibt viele Arten von Wachs. Bienenwachs gibt es schon seit langem. Es gibt viele Erwähnungen von Bienenwachs in historischen Schriften, wie z. B. der Mythos, in dem Ius, der Sohn des Dädalus, sich Flügel aus Wachs anlegte und als er der Sonne zu nahe flog, schmolz es und Ikarus stürzte in den Tod. Der Vater, der mehr Erfahrung hatte, flog näher zum Boden und schaffte es bis nach Italien.

Fangen wir an

In der Römerzeit beschrieb Plinius, der von 23 bis 79 n. Chr. lebte, weißes Bienenwachs, das er durch Kochen von gelbem Bienenwachs in Salzwasser gewann. Dieses wurde dann in Brühe und als Futter für Ruhrkranke verwendet und diente auch als Hauterweichungsmittel.

Ein Teil des Bienenwachses wird heute noch in Kosmetika verwendet. Vergil, der großartige römische Dichter (ich glaube nicht, dass das Material so gut ist), schrieb über eine Erfindung von Pan, der der Beschützer der Bienen war (ein früher Imker), der eine Flöte aus Schilfrohr herstellte, das von Bienenwachs zusammengehalten wurde. Im Mittelalter wurden mit Bienenwachs beschichtete Holztafeln von Homer, einem griechischen Dichter, entdeckt.

Viele Römer wurden mit Figuren aus Bienenwachs geehrt, und deshalb gibt es heute das Movie Land Wax Museum in LA. Auch die Römer trugen manchmal Totenmasken. Die Ägypter verwendeten Wachsfiguren von Gottheiten bei Begräbniszeremonien und legten sie in Gräber. 400 v. Chr. stellten griechische Historiker fest, dass mit Persianern überzogene Körper eine Art Einbalsamierung waren.

Die Assyrer bestrichen die Leichen mit Bienenwachs und tauchten sie dann ein? Hey Schatz, wer weiß? Als die Römer 181 v. Chr. die Korsen eroberten, erhoben sie eine Steuer von 100.000 Pfund Bienenwachs. Die Römer verlangten Bienenwachs, als sie im ersten Jahrhundert n. Chr. die Stadt Trebizond eroberten.

Im mittelalterlichen Europa war Wachs eine Handelseinheit für die Besteuerung oder andere Zwecke. Im Jahr 1330 zahlten die Bauern in einem Gebiet Frankreichs 2 Pfund Bienenwachs pro Jahr. Aus dem Jahr 1632 geht hervor, dass das französische Kloster die Pacht von 600 Pfund Bienenwachs pro Jahr verlangte. Bienenwachs pro Jahr. Ebenfalls im Jahr 1371 wurde dem Londoner Court of Alderman ein Antrag im Namen der Worshipful Company of Wax Chandlers vorgelegt, was sie als die älteste englische Gilde der Welt etablierte. Im Jahr 1483 erhielt die Firma eine königliche Charta mit der Befugnis, das Wachszieherhandwerk zu beaufsichtigen. Und wenn Mängel festgestellt wurden, den Schuldigen zu bestrafen, was die Beschlagnahme des Wachses einschloss.

Bienenwachskerzen

Kerzen aus Bienenwachs wurden einst von der römisch-katholischen Kirche als exklusive und einzige Kerzen gefordert. Die Bienen wurden von der Kirche und den alten Priestern und Konquistadoren nach Puerto Rico gebracht. Dieselben Bienen, obwohl sie im Vergleich zu den ersten Bienen kleinwüchsiger geworden sind, bevölkern die Insel auch heute noch.

Sie können Ihr eigenes Wachs ganz leicht herstellen, wie es meine Vorfahren auf der Farm in Cape Cod taten. Zunächst benötigen Sie ein paar Töpfe zum Kochen und einen Topf mit warmem Wasser. Flüssiges Bienenwachs ist einfach, man braucht 1 Viertel Tasse Elfenbeinseife, 1 Viertel Pfund Bienenwachs, 1 Tasse Terpentin und eine halbe Tasse Wasser.

Lösen Sie die Seife in heißem Wasser auf, geben Sie das rasierte Wachs zum Terpentin und schmelzen Sie es nach und nach zusammen, dann gießen Sie die Seifenmischung in die Mischung und rühren Sie mit einem Holzlöffel um, nachdem Sie gut gerührt haben, gießen Sie es in ein Glasgefäß und schon haben Sie es, ganz einfach.

Menschen, Tiere, Pflanzen und Mineralien Wachs

Wachs befindet sich auch im menschlichen Ohr. Es gibt zwei verschiedene Arten, und deine Gene bestimmen, welche du hast. Auch die meisten Pflanzen haben eine dünne Schutzschicht aus Wachs. Die meisten Zitrusfrüchte, Obstbäume und Gemüsepflanzen haben Wachs auf den Früchten, Blättern und dem Gemüse, das sie produzieren und das wir verzehren. Wachse werden auch von Tieren und einigen Fischen produziert. Andere Wachselemente sind in Mineralien, Erdölprodukten und Destillaten enthalten. Es gibt polymere oder synthetische Wachse, die vom Menschen zu verschiedenen Arten von Wachsen verarbeitet werden. Wir erhalten Wachse aus wirklich vielen verschiedenen Quellen.

Carnauba-Wachs

Das Carnauba, das wir besprochen haben, ist ein beliebtes Wachs bei vielen Lackierern. Carnauba-Wachs ist auf den Blättern der Carnaubapalmen. Die ideale Carnauba-Wachs kommt aus meiner Sicht die Palmen von Brasilien. Ein gutes Carnaubawachs erkennt man an den Wasserperlen, die bei der Fahrzeugpflege entstehen. Candelillawachs stammt von einer Pflanze, die in Teilen Mexikos, Panamas, Costa Ricas, Nicaraguas und Guatemalas und manchmal im Südwesten der Vereinigten Staaten wächst. Es ist ein braunes Wachs, das nicht nur für Autos, sondern auch für Schallplatten, Bodenbeläge und Kerzen verwendet wird. Obwohl es den größten Teil des Kerzenwachses ausmacht, wird es mit anderen Wachsen vermischt, die normalerweise von den Kerzen stammen, die wir zu Hause verwenden.

Bayberry Wax

Lorbeerwachs, das aus den Beeren des gleichnamigen Strauches gewonnen wird, kann auch für die Kerzenherstellung verwendet werden. Wie wird es gewonnen? Von Bienen, die das gleiche Wachs in Bienenstöcken herstellen. Bienenwachs wird für verschiedene Dinge verwendet, die dem Menschen geläufig sind, wie Kerzen, Polituren, Kosmetika (vor allem Make-up), Buntstifte und künstliche Blumen. Bienenwachs ist ein anderes Wachs, das man für das Auto verwenden kann und das sich gut verteilen lässt und einen tollen Glanz erzeugt. Das Problem ist, dass es zu schnell staubt, aber es sieht cool aus.

Wollwachs

Wachs von Tieren ist auch beim Menschen verbreitet. Lanolin, wie es genannt wird, wird nach der Reinigung in Seifen aus der Wirtschaft und auch Kosmetika zusätzlich zu bestimmten Salben für die erste Hilfe und Arzt Zeug verwendet.

Schlussfolgerung

Wie wir lesen können, gibt es so viele Arten von Wachsen, dass es schwierig ist, Wachse wirklich in der Tiefe zu verstehen, aber ich hoffe, dass dies ein paar der komplizierten Fragen zu Wachs, wie es hergestellt wird und woher es kommt, geklärt hat.