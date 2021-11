Menschen mit Diabetes machen sich in der Regel Sorgen um ihren Blutzucker, vor allem, wenn ihr Blutzuckerspiegel höher als normal ist, denn das ist das größte Problem, um das sich ein Diabetiker in der Regel kümmern muss. Für Diabetiker ist es aber auch wichtig, über die "umgekehrte" Situation eines erhöhten Blutzuckerspiegels Bescheid zu wissen, einen Zustand, den Ärzte Hypoglykämie nennen.

Hypoglykämie

Sie ist durch einen abnorm niedrigen Blutzuckerspiegel gekennzeichnet. Der im Blutkreislauf transportierte Zucker, der als Glukose bezeichnet wird, ist ein lebenswichtiger Nährstoff für den menschlichen Körper und die wichtigste Energiequelle des Körpers, die von den Körperzellen kontinuierlich benötigt wird.

Hypoglykämie-Episoden sind nicht häufig und werden von der Mehrheit der erwachsenen Diabetiker oder diabetischen Kinder ab 10 Jahren nicht oft erlebt, aber sie treten auf, und der Zustand sollte schnell erkannt und sofort behandelt werden, wenn er auftritt.

Behandlung

Hyoglykämie muss sofort behandelt werden, da sie sich in vergleichsweise kurzer Zeit, manchmal schon nach wenigen Minuten, verschlimmern und schließlich zu weiteren Problemen führen kann.

Aus meiner eigenen Erfahrung als Diabetiker gehe ich davon aus, dass die meisten meiner Mitdiabetiker schon einmal einen niedrigeren Blutzuckerspiegel als normal hatten. Die Nahrung ist die Quelle des Blutzuckers, insbesondere der Kohlenhydratgehalt der Mahlzeiten.

Ein Grund dafür, dass ein hypoglykämisches Ereignis bei einem Diabetiker auftreten kann, ist, dass er zu lange nichts gegessen hat. Eine zusätzliche oder andere Ursache könnte sein, dass sie absichtlich den Verzehr von Kohlenhydraten vermieden haben. Ironischerweise wollen sie durch den Verzicht auf Kohlenhydrate ihren eigenen überhöhten Blutzuckerspiegel bekämpfen, von dem sie wissen, dass er durch eine hohe Kohlenhydratzufuhr verursacht werden kann.

So wie der Verzicht auf zu viele kohlenhydratreiche Lebensmittel zu den Standardempfehlungen bei der Behandlung von Diabetes gehört, so gilt auch Ihre Empfehlung, sich in irgendeiner Form zu bewegen. Manchmal kann jedoch zu viel Bewegung zu Blutzuckerproblemen führen. Die Muskeln, die an der Bewegung beteiligt sind, benötigen Glukose, und es kann zu einer Unterzuckerung kommen, wenn der Körper nach einer starken körperlichen Betätigung nicht genügend Glukose im Blut hat, um die notwendige Energie für die übermäßige Aktivität zu liefern.

Wussten Sie das?

Für einen Diabetiker ist es nicht einfach, ohne einen Bluttest festzustellen, ob sein Blutzuckerspiegel über dem Normalwert liegt, aber wenn der Blutzuckerspiegel unter dem Normalwert liegt, sind die Symptome im Allgemeinen offensichtlich. Wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, kann dies Auswirkungen auf den Geist haben, und oft macht sich ein Gefühl der Verwirrung und der Unfähigkeit bemerkbar, Routineaufgaben zu erledigen. Sollte das passieren, kann es glücklicherweise als Warnung dienen, als Warnung für den Diabetiker, der mit solchen Symptomen vertraut ist, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu korrigieren, in der Regel durch den Verzehr von Lebensmitteln, die einen schnellen Zuckerschub für den Körper bieten könnten.

Einige andere erkennbare mögliche Symptome sind Schweißausbrüche, Unruhe und ein Gefühl des Unbehagens, zitternde Hände, vielleicht Herzklopfen, Hungergefühle, verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen.

Das Wichtigste ist, dass man weiß, was zu tun ist, wenn ein solcher Fall eintritt. Wann immer ein niedriger Blutzuckerwert auftritt, ist eine schnelle Reaktion erforderlich.

Die schnelle Lösung wäre, ein schnell wirkendes zuckerhaltiges Nahrungsmittel zu trinken oder zu essen. Ich selbst würde zuerst ein halbes Glas Apfelsaft trinken, und ich versuche, immer einen Vorrat an Apfelsaft zur Verfügung zu haben.

Notiz nehmen

Mögliche Lebensmittel, um den Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Niveau zu bringen, können sein:

ein halbes Glas oder eine halbe Tasse, 4 oz, Zitronensaft, Orangensaft oder Fruchtsaft

Teelöffel Zucker oder Honig

Zuckertabletten, üblicherweise sind 3 oder 4 ausreichend

5 oder 6 Stück Hartkaramellen

ein 8-Unzen-Glas Milch

ein halbes Glas nicht-diätetische Limonade

Etwas, das etwa 15 g Kohlenhydrate enthält, wie ein schnell wirkender Energieriegel oder eine Portion Glukose-Gel-Snack.

Schlussfolgerung

Bereiten Sie sich auf einen Notfall vor, auch wenn dieser selten eintritt. Wenn ein hypoglykämisches Ereignis nicht sofort behandelt wird und dann in ein kritischeres Stadium übergeht, kann es zu einem diabetischen Koma oder Krampfanfall führen, der sogar lebensbedrohlich werden kann - ich möchte nicht sagen, dass er tödlich ist, aber er kann auftreten. Die Art und Weise, wie dies bekanntlich geschieht, unterstreicht die Notwendigkeit, auf Notfälle jeglicher Art vorbereitet zu sein. Versuchen Sie, immer die richtige Quelle eines schnell wirkenden Zuckers griffbereit zu haben.