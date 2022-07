Sometimes, there isn’t enough saliva to moisten your mouth. This can cause difficulty eating and bad breath. Dieses Problem kann durch bestimmte Krankheiten oder medikamentöse Behandlungen verursacht werden. Mundtrockenheit über längere Zeiträume sollte behandelt werden, da sie zu ernsthaften oralen Problemen führen kann, die Ihre Lebensqualität beeinträchtigen.

Trockener Mund

Eine unzureichende Speichelproduktion kann zu übermäßiger Trockenheit führen. Je nach Grund kann sie vorübergehend oder dauerhaft sein. Dry mouth is caused by certain medications, radiotherapy to the head or neck, and Gourgerot–Sjoren syndrome. Andere Faktoren, die weniger häufig vorkommen, sind Rauchen, Angst, Stress, schlecht eingestellter Diabetes, chronisches Nierenversagen und Mundatmung.

Symptome

Anzeichen von übermäßiger Trockenheit im Mund sind häufig:

Trockenheit in der Kehle

Brennen oder Reizung der Lippen

Risse in der Zunge oder Lippe

Starker Durst

Das Kauen von Nahrung kann Schmerzen verursachen und das Schlucken erschweren. Der Sitz der Zahnspange kann sich verschlechtern und das Geschmacksempfinden kann beeinträchtigt werden. Mundgeruch kann manchmal ein Problem für Menschen in der Umgebung der Betroffenen sein.

Speicheldrüsen

Speichel ist eine farblose, zähflüssige Flüssigkeit, die von den sechs Speicheldrüsen abgesondert wird. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Mundhygiene. Der Speichel schützt die Zähne und Schleimhäute vor Infektionen und beugt Karies vor. Außerdem unterstützt er die Verdauung, indem er die Nahrung durch den Magen in den Verdauungstrakt passieren lässt und die Verdauung durch seine Enzyme in Gang setzt.

Es gibt viele Erkrankungen der Speicheldrüsen, darunter Infektionen, Steine und in seltenen Fällen auch Tumore. Diese Störungen können sich in Form von Schmerzen beim Speicheln, Schwellungen in der Nähe des Ohrs oder unter dem Kiefer, Speichelüberschuss oder -reduktion äußern.

Welche Komplikationen können bei Mundtrockenheit auftreten?

Ein geringer Speichelfluss kann zu Problemen in der Mundhöhle führen. Dies fördert die Bildung von Zahnbelag, der zu Gingivitis, Karies und anderen Infektionen im Mund führen kann (z. B. Mundsoor

Ursachen

Mundtrockenheit, auch bekannt als Xerostomie (Mundtrockenheit), kann in vielen Situationen auftreten. Mundtrockenheit kann durch eine unzureichende Speicheldrüsenproduktion (Hyposialie) oder sogar durch fehlenden Speichel (Asialie) verursacht werden. Sie ist bei älteren Menschen häufiger anzutreffen. Sie kann auch durch bestimmte Medikamente (siehe Tabelle), Bestrahlung (Strahlentherapie am Hals oder Kopf) oder andere Krankheiten verursacht werden.

Mundtrockenheit kann durch eine Reihe von Krankheiten verursacht werden, darunter:

Dehydrierte Krankheiten (z. B. Durchfall oder Fieber)

Gourgerot-Sjoren-Syndrom,

Die Nase kann durch Allergien oder Erkältungen verstopft werden.

Typ-2-Diabetes, der nicht gut eingestellt ist, kann zu Komplikationen führen.

Chronisches Nierenversagen

AIDS/HIV.

Prävention

Mundtrockenheit ist sehr schwer zu vermeiden. Mundtrockenheit kann durch trockene Atmung verursacht werden. Die Behandlung der allergischen Rhinitis. Mundtrockenheit kann durch ein Medikament verursacht werden. Notieren Sie sich den Namen, um zu verhindern, dass Sie das gleiche Medikament erneut einnehmen. Dies sollte Ihrem Arzt oder Apotheker mitgeteilt werden.

Die Behandlung der Mundtrockenheit hängt von der Ursache ab. Mundtrockenheit kann durch Medikamente verursacht werden. Ein Arzt könnte entscheiden, das Medikament zu ändern. Es gibt viele Gleitmittel und Feuchtigkeitscremes, die in Apotheken erhältlich sind, um die Trockenheit zu lindern. Diese Gleitmittel können in Form von Gelen, Sprays oder Mundspüllösungen vorliegen. Diese können vorübergehend Linderung verschaffen. Es gibt viele andere Medikamente, die die Speichelproduktion anregen können, einige wirksamer als andere. Manche Menschen lieben zuckerfreie Süßigkeiten und Eiswürfel.

Ein zu langer trockener Mund kann zu einer schlechten Lebensqualität führen. Sie sollten sie behandeln, um weitere Schäden zu vermeiden, die Symptome zu lindern und die Entstehung von Karies zu verhindern.

Rechtsbehelfe zu Hause

Mit dem Rauchen aufhören

Wenn Sie Raucher sind, kann es helfen, das Rauchen aufzugeben, um trockene Lippen zu vermeiden. Mundtrockenheit wird durch Rauchen verursacht. The unpleasant sensation of dry mouth is caused by tobacco residues in smokers’ lungs. Auch die Mundschleimhaut kann durch Nikotin aus Zigaretten ausgetrocknet werden. Dieses Symptom kann rückgängig gemacht werden, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Wann sollten Sie mit dem Rauchen aufhören?

Richtig hydratisieren

Feuchtigkeitsspendend gegen Mundtrockenheit. Dry mouth isn’t just a problem for smokers. Mundtrockenheit kann jeden treffen, der nie Zigaretten geraucht hat. Sie kann auch durch bestimmte Krankheiten, Medikamente, Stress und Strahlentherapie verursacht werden.

Unabhängig vom Grund ist es wichtig, viel Wasser zu trinken und hydratisiert zu bleiben, um die Trockenheit zu lindern. Um hydriert zu bleiben, müssen Sie täglich 1,5-2 Liter Wasser trinken. Sie können über den Tag verteilt kleine Mengen trinken.

Warme Kräutertees können ohne Zucker getrunken werden. Sie können auch wasserreiche Lebensmittel wie Gurken oder Wassermelone essen oder auf kleinen Stücken zerstoßenem Eis kauen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass bestimmte Nahrungsmittel oder Getränke den Mund austrocknen und ihn noch trockener werden lassen können. Mundtrockenheit sollte vermieden werden.

Koffein, das in Tee, Kaffee und Schokolade enthalten ist, ist dafür bekannt, dass es den Mund stärker austrocknet. Alkohol, der den Körper dehydrieren kann. Vsehr trockenen, salzigen und/oder scharfen Speisen, snasse und/oder säurehaltige Lebensmittel oder Getränke werden nicht empfohlen. Sie können keine Limonade mehr trinken, wenn Sie trockene Lippen haben!

Spülen Sie nach jeder Mahlzeit den Mund mit Wasser aus. Diese einfache Geste sorgt dafür, dass Ihre Mundschleimhaut hydratisiert bleibt.

Befeuchten Sie Ihre Umgebung

Mundtrockenheit kann durch das Einatmen von weniger trockener Luft gelindert werden. Ein Luftbefeuchter kann in Ihrem Schlafzimmer oder an Ihrem Arbeitsplatz aufgestellt werden, um Trockenheit zu lindern.

Kauen Sie mehr

Zuckerfreier Kaugummi. Das Kauen regt die Speichelproduktion an. Menschen, die unter trockenen oder empfindlichen Zähnen leiden, können durch Kauen Linderung erfahren. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Essen vor dem Schlucken gründlich kauen.

Es wird empfohlen, zwischen den Mahlzeiten zuckerfreien Kaugummi zu kauen. Auch der Süßstoff Xylitol hat einen positiven Einfluss auf die Speichelproduktion. Zwischen den Mahlzeiten können die Speicheldrüsen durch das Kauen von Bonbons oder Lutschtabletten, die ebenfalls zuckerfrei sind, angeregt werden.

Zuckerfreie Süßigkeiten werden bevorzugt, weil sie die Gefahr von Karies verringern. Dieses Risiko ist aufgrund der Mundtrockenheit bereits hoch.

You can also chew fresh mint leaves if you don’t like chewing gum. Diese lindern vorübergehend die Trockenheit und erfrischen den Atem.

Jaborandi-Tee

Jaborandi, ein südamerikanischer Strauch, der in Brasilien angebaut wird, heißt Jaborandi. Da seine Blätter Pilocarbin enthalten, ist er eine gute Wahl bei Problemen mit trockenem Mund. Dieser Wirkstoff ähnelt dem, der in Medikamenten gegen Mundtrockenheit verwendet wird. This plant’s name means “dripping plant”.

Aus Jaborandi-Blättern können Aufgüsse zubereitet werden, die die Speichelproduktion auf natürliche Weise anregen und den Körper mit Feuchtigkeit versorgen. 2 Teelöffel der getrockneten Blätter in 1 Liter Wasser aufkochen. Täglich 2 Tassen außerhalb der Mahlzeiten konsumieren.

Bevor Sie pflanzliche Heilmittel wie Jaborandi ausprobieren, sollten Sie unbedingt einen Arzt konsultieren. Einige Kräuter, auch wenn sie natürlich sind, können für manche Menschen kontraindiziert sein. Menschen mit einem Glaukom sollten Jaborandi nicht verwenden.