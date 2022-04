Trotz der Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, die das Gegenteil behauptet, versorgen Vitamine den Körper nicht mit Brennstoff für Energie. Nur Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett werden als Brennstoff verwendet. Aber weil B-Vitamine dem Körper helfen, dieses Gas zu nutzen, ist es eine Tatsache, dass es dem Körper ohne B-Vitamine an Energie fehlen würde.

Die B-Vitamine

Diese Vitamine kommen in der Ernährung häufig vor, z. B. in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Eiern, Milchprodukten, Fleisch, Fleischorganen, Hefe und Fisch. Sie sind wasserlöslich und werden von unserem Körper schnell aufgenommen. Da sie auch über den Urin ausgeschieden werden, müssen wir sie täglich mit der Nahrung aufnehmen.

Diese Vitamine erfüllen zahlreiche Aufgaben in unserem Körper; sie sind für die Durchführung chemischer und physikalischer Prozesse verantwortlich, die uns gesund und am Leben erhalten. Innerhalb dieser Gruppe finden wir:

B1 - Thiamin

Seine Funktion ist wichtig für die richtige Verdauung der Nahrung und auch für die Verarbeitung von Kohlenhydraten. Wir finden es in Fleisch, Eigelb, Hefe, Hülsenfrüchten (trockene Bohnen, Linsen und Kichererbsen) und Vollkornprodukten.

Ein Mangel an diesem Vitamin führt zu Schädigungen des Nervensystems, die zum Teil von der Aufnahme von Kohlenhydraten abhängen; er kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und Magen-Darm-Schäden verursachen.

Alkohol beeinträchtigt die Thiaminabsorption und erhöht die Thiaminausscheidung über den Urin. Schätzungsweise vier von fünf Alkoholikern weisen einen Thiaminmangel auf. Längerer Thiaminmangel kann zu der Krankheit Beriberi führen, die erstmals in Ostasien entdeckt wurde, als die Gewohnheit, Reis zu polieren, weit verbreitet war. Reis deckte 80 Prozent des Energieverbrauchs der Menschen in dieser Region, und Reiskeime und Reiskleie waren ihre Hauptquelle für Thiamin.

B2 - Riboflavin

Dieses Vitamin ist sowohl am Energiestoffwechsel als auch an der Bildung bestimmter Enzyme beteiligt, die Entzündungen in Mund, Haut, Zunge, Augen und Magen-Darm-Trakt verhindern. Somit ist B2 für den Stoffwechsel der Zellen und die Erhaltung einer gesunden Haut, Schleimhäute und Augen unerlässlich. Wir finden es in Fleisch, Milchprodukten, Vollkornprodukten und dunkelgrünem Gemüse.

B3 - Niacin

Bekannt als das Vitamin, das bei Vergiftungen wie Alkohol verabreicht wird, spielt dieses Vitamin auch eine wichtige Rolle für das Nervensystem und die Funktionen des Verdauungstrakts. Es ist auch ein Teil der Produktion von Sexualhormonen und bei der Erhaltung einer gesunden Haut.

B3 ist in Fleisch, Fleischorganen, Geflügel, Fisch, Hefe, Hülsenfrüchten, Milchprodukten, Eiern und Vollkornprodukten enthalten. Ein kritischer Mangel an diesem Vitamin verursacht erhebliche Schäden in unseren Geweben. Pellagra ist die Krankheit, die durch einen Mangel an B3 hervorgerufen wird.

B5 - Pantothensäure

Dieses Vitamin spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden (Fetten). Es ist an der Eisensynthese und auch an der Bildung von Insulin beteiligt. Ein Mangel an diesem Vitamin verursacht Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz und Kribbeln in Beinen und Armen. Dieser Umstand ist jedoch ungewöhnlich, da dieses Vitamin in den meisten tierischen und pflanzlichen Geweben vorkommt.

B6 - Pyridoxin

Vitamin B6 ist am Stoffwechsel von Proteinen und Aminosäuren, an der Produktion von Hämoglobin, das für den Sauerstofftransport in unsere Zellen verantwortlich ist, sowie am Gleichgewicht von Kalium und Natrium beteiligt.

Es ist in den meisten Lebensmitteln enthalten, die als allgemeine Quelle für B-Vitamine genannt werden. Ein Mangel an B6 kann unter anderem Dermatitis, langsames Wachstum bei Kindern, Fettleber, Anämie, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Depression, Reizbarkeit und Apathie verursachen.

B9 - Folsäure

Folsäure ist von großer Bedeutung für die Zellteilung (Wachstum) und die Bildung roter Zellen. Ihre Rolle ist wirklich wichtig, da sie an der Synthese unserer DNA-Teile beteiligt ist, die für die Bildung von Zellen unerlässlich sind, damit sich unser Körper entwickeln und leben kann.

Es ist hauptsächlich in dunkelgrünem Gemüse, Leber, Hülsenfrüchten, Samen und Vollkornprodukten enthalten. Ein Mangel an diesem Vitamin kann zu einer Art Anämie führen, die, wenn sie bei Kindern auftritt, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten herabsetzen und Probleme in ihrem Wachstum verursachen kann.

Mehrere Forschungsstudien haben die Bedeutung von Folsäure bei der Verringerung der Gefahren von Neuralrohrdefekten bestätigt. Das Gehirn und das Rückenmark entwickeln sich aus dem Neuralrohr, und Fehler bei dessen ordnungsgemäßer Bildung in den ersten Wochen der Schwangerschaft können zu verschiedenen Störungen des zentralen Nervensystems und zum Tod führen.

B12 - Cobalamin

Neben Folsäure ist die wichtigste Funktion von B12 die Bildung und Reifung der roten Blutkörperchen. Außerdem ist es an der Aufrechterhaltung und dem reibungslosen Funktionieren der Zellen des Nervensystems beteiligt. Dieses Vitamin ist unentbehrlich, um das Energiebuch in unseren Muskeln zu erhalten.

B12 ist nur in tierischen Produkten enthalten - Fleisch, Fisch, Geflügel, Schalentiere, Eier, Milchprodukte und angereicherte Getreideprodukte. Ein Mangel an diesem Vitamin verursacht perniziöse Anämie (Probleme bei der Bildung roter Blutkörperchen) und den Verlust von Myelin in den Nervenzellen. Ein Mangel an B12 kann zu geistigen Störungen führen.

Schlussfolgerung

Aus dem, was wir hier gesehen haben, können wir schließen, dass jedes der Vitamine unterschiedliche Aufgaben erfüllt und dass ihre zahlreichen Aktivitäten getrennt betrachtet werden können. Das ist nicht ganz richtig. Oft ist es schwer zu sagen, welches Vitamin welche Funktion erfüllt, da das Vorhandensein oder Fehlen eines Vitamins die Aufnahme, den Stoffwechsel und die Ausscheidung eines anderen beeinflusst. In Wirklichkeit sind diese Vitamine aufeinander angewiesen, um optimal zu funktionieren; ein Mangel an einigen von ihnen führt zu vielfältigen Problemen. Glücklicherweise bieten verschiedene Lebensmittel aus jeder Lebensmittelgruppe eine ausreichende Versorgung mit allen B-Vitaminen.