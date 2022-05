Ein Blutgerinnsel ist eine Verklumpung von geronnenem Blut, die den Blutfluss blockiert. Dies kann im Bein, aber auch im Gehirn oder in der Lunge geschehen. Selbst kleine Gerinnsel können kleinere Probleme verursachen. Große Blutgerinnsel können jedoch tödlich sein. Um Blutgerinnseln vorzubeugen oder sie zu behandeln, können Blutverdünner verschrieben werden. Unabhängig davon, wo sich das Blutgerinnsel befindet, ist es wichtig, sofort einen Arzt aufzusuchen.

Thrombus

A blood clot in medical terminology is called a “thrombus”. Ein Thrombus ist ein pathologischer Zustand, der zur Bildung von Blutgerinnseln führt. Der lateinische Begriff für Blutplättchen, die auch als Thrombozyten bezeichnet werden, ist der Grund für die Bezeichnung Thrombose. Die Blutgerinnung ist eine Funktion der Blutplättchen, d. h. Zum Stoppen von Blutungen.

Die Blutgerinnung ist für den Körper unerlässlich. Wenn Blutgefäße beschädigt werden, verhindert es Blutungen, die zu schweren Verletzungen führen könnten. Ein Blutgerinnsel kann sich aufgrund einer Schädigung der Blutgefäße bilden, z. B. durch Sklerose oder Bewegungsmangel. Dies kann den Blutfluss zu jedem Teil Ihres Körpers behindern oder blockieren. Dies kann zu einem Sauerstoffmangel führen.

Häufig bildet sich ein Blutgerinnsel im Bein, insbesondere in der Wade. Manchmal kann ein Teil des Gerinnsels abreißen und vom Blut in die Lunge getragen werden. Dadurch wird der Blutfluss blockiert und die Sauerstoffzufuhr verringert. Eine Embolie ist ein Blutgerinnsel, das in den Blutkreislauf gelangt ist. Eine Lungenembolie ist ein Beispiel dafür. Ein Blutgerinnsel, das sich im Herzen bildet, kann Schlaganfälle oder Hirninfarkte verursachen.

Wodurch werden sie verursacht?

Blutgerinnsel sind Verstopfungen oder Behinderungen des Blutflusses durch eines der Gefäße im Körper, die Blutgerinnsel verursachen. Dadurch wird es für das Herz schwieriger, Blut zu pumpen, und es kann zu einer unzureichenden Sauerstoffzufuhr kommen, was zu einer verminderten Sauerstoffversorgung der lebenswichtigen Organe führen kann.

Es gibt viele Gründe, warum sich ein Blutgerinnsel bilden kann:

Es gibt viele genetische Faktoren, die Sie anfällig machen können, einschließlich Blutkrankheiten, die die Blutgerinnung beeinträchtigen.

Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel können den Blutfluss beeinträchtigen und das Risiko für Blutgerinnsel erhöhen.

Ein größeres Risiko besteht auch, wenn Sie bei langen Flügen vorübergehend arbeitsunfähig werden oder sich nach einer Verletzung oder Krankheit nicht mehr bewegen können.

Aufgrund der hormonellen Veränderungen im Blutkreislauf und der hormonellen Veränderungen während der Schwangerschaft ist die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln größer. Das Risiko kann auch durch das Hormon Östrogen erhöht werden. Wenn Sie ein hohes Risiko für Blutgerinnsel haben, ist es ratsam, Verhütungsmethoden zu wählen, die kein Östrogen enthalten.

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln. Bei Menschen über 65 treten die Symptome häufiger auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Blutgefäße mit zunehmendem Alter verkalken oder sklerotisch werden können. Dies führt zur Bildung von Blutgerinnseln und behindert den Blutfluss.

Medikamente und Impfstoffe

Bestimmte Impfstoffe gegen COVID-19 wurden während des Ausbruchs des Coronavirus mit einer Zunahme von Blutgerinnseln in Verbindung gebracht. Some vaccines can impair blood’s ability to clot. Einige Impfstoffe können als Nebenwirkung Blutgerinnsel verursachen. Blutgerinnsel können auch durch andere Arzneimittel verursacht werden, insbesondere wenn schwere Erkrankungen vorliegen.

Wer ist am meisten gefährdet? Aufgrund Ihres Gesundheitszustands sind Sie dem Risiko von Blutgerinnseln ausgesetzt:

Vor allem im Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an Atherosklerose zu erkranken.

Vererbung kann definiert werden als Blutkrankheiten und Blutgerinnsel innerhalb der Familie.

Zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Erkrankungen, die die Blutgerinnung beeinträchtigen.

TIAs und Blutgerinnsel in der familiären oder persönlichen Vorgeschichte.

Gefäßschäden, zum Beispiel nach Operationen.

Östrogentherapie (orale Kontrazeptiva und andere Formen der Östrogenbehandlung), insbesondere in Verbindung mit aktivem Rauchen.

Schwangerschaft und Entbindung.

Zu den Lebensstilfaktoren gehören Übergewicht, Rauchen und hoher Alkoholkonsum.

Anzeichen und Symptome

Ein Blutgerinnsel kann verschiedene Symptome verursachen, je nachdem, wie groß es ist und wo es sich gebildet hat.

Im Bein

In einer Beinvene kann sich ein Blutgerinnsel bilden. Dies wird als Venenthrombose oder Venenentzündung bezeichnet. Die Schmerzen im ganzen Bein, in der Wade und im Oberschenkel können durch ein Gerinnsel verursacht werden, das sich schnell bildet. Das Bein wird schmerzhaft, heiß, geschwollen und rot. Manchmal bildet sich das Blutgerinnsel langsam im Bein und die Symptome treten erst nach und nach auf.

Häufige Anzeichen für ein Blutgerinnsel in Ihrem Bein sind:

Ein Wärmegefühl in Ihrem Bein

Schwellung des ganzen Beines oder der Wade

Röte

Schmerz

In der Lunge

Ein Blutgerinnsel kann zu starken Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Husten führen, da das Blut in die Lunge fließt. Obwohl kleine Gerinnsel nicht immer ein Problem darstellen, können größere Gerinnsel ernsthafte Komplikationen verursachen.

Die folgenden Symptome sind häufig auf ein Blutgerinnsel in der Lunge zurückzuführen:

Dyspnoe oder Kurzatmigkeit

Hohe Herzfrequenz und Herzklopfen;

Plötzliche Schmerzen in der Brust, die sich bei tiefer Atmung verschlimmern.

Manchmal, Husten mit blutigem Schleim.

Manchmal auch Schwindel oder Ohnmacht.

Blutgerinnsel im Gehirn

Ein Schlaganfall ist eine Hirnverletzung, bei der ein Blutgerinnsel entsteht. Dies kann zu Lähmungen oder zum Verlust des Gefühls auf der einen oder anderen Seite führen. Es kann schwierig sein, normal zu sprechen, sich zu artikulieren und zu bewegen sowie das Gleichgewicht zu halten.

Die folgenden Symptome sind häufig auf ein Blutgerinnsel im Gehirn zurückzuführen:

Lähmung oder Taubheit, meist in einer Gesichtshälfte, einem Arm oder Bein

Eine Arm- oder Beinschwäche

Schwierigkeiten beim Sprechen, undeutliches Sprechen

Probleme mit dem Sehvermögen

Koordinationsschwierigkeiten

Gleichgewicht und Schwindelgefühl

Geändertes Verhalten und Verwirrung

Manchmal können Blutgerinnsel auch in anderen Teilen des Körpers auftreten, z. B. in der Leber, den Nieren und den Därmen. Gerinnsel können sich auch bei schweren Erkrankungen bilden.

Jede andere Bedingung

There may be some similarities between a blood clot in one’s leg and other medical conditions. Muskelkrämpfe und Arthrose können Schwellungen oder Schmerzen verursachen. Krampfadern können zu Steifheit oder Gewichtsverlust in den Beinen sowie zu Juckreiz und Krämpfen führen. So können beispielsweise Schwellungen in beiden Beinen aufgrund eines Lymphödems oder einer Herzinsuffizienz auftreten. Baker’s cyst, also known as unilateral leg swelling, can often be seen in the knee crease.

Anhaltende Schmerzen in der Brust, Atemprobleme und ein erhöhter Herzschlag können auf ernsthafte Erkrankungen des Herzens, der Gefäße oder der Lunge hinweisen. Dazu gehören Angina pectoris, Herzinfarkt, Herzversagen und Herzmuskelentzündungen. Asthma kann zu Kurzatmigkeit oder Atemproblemen führen. Asthma kann eine Reizung des Rippenfells verursachen, die zu Atemnot führen kann.

Muskelschmerzen in der Nähe des Herzens können zum Beispiel durch psychischen Stress oder Sportschmerzen verursacht werden. Schmerzen in der Nähe des Herzens können auch durch Magen-Darm-Probleme wie Gastritis und starkes Sodbrennen verursacht werden. Ein Bandscheibenvorfall kann Schmerzen verursachen, die in die Arme und die Muskeln um den Brustkorb ausstrahlen.

Manchmal können die Symptome eines Hirngerinnsels anderen Erkrankungen ähneln, wie z. B. Sehstörungen aufgrund von Migräne oder gutartigem paroxysmalem situativem Schwindel. Ein Hirntumor kann auch Verwirrung und Koordinationsprobleme verursachen.

Periode Blutgerinnsel

Die meisten Blutgerinnsel während der Menstruation sind harmlos. Es ist ganz normal, dass sie auftreten, vor allem, wenn Sie eine sehr starke Periode haben.

Blutgerinnsel im Urin

Grobe Hämaturie ist das Vorhandensein von Blut im Urin, das mit bloßem Auge sichtbar ist. Manchmal können auch Blutgerinnsel auftreten. Dies ist ein ernster medizinischer Notfall und sollte sofort behandelt werden. Akuter Harnverhalt ist die Hauptgefahr bei Blutgerinnseln im Urin. Dabei handelt es sich um Blutgerinnsel in der Blase oder in den Ausscheidungswegen (Harnleitern), die verhindern, dass Sie den Urin ordnungsgemäß loswerden können. Dies kann starke Schmerzen verursachen und eine schnelle Entleerung erfordern.

Es gibt viele Gründe, warum Blutgerinnsel im Urin auftreten können. Dies sind die häufigsten.

Eine kürzlich durchgeführte Operation an der Blase

Eine Harnwegsinfektion

Nierensteine

Krebs (weniger häufig).

Blutgerinnsel im Stuhl

Die mehr oder weniger häufige Freisetzung von roten Blutkörperchen aus dem Anus kann zu Blutgerinnseln im Stuhl führen. Dies ist meist auf Hämorrhoiden zurückzuführen.

Es gibt noch andere Erkrankungen, die zu blutigem Stuhl führen können.

Analfissur

Inflammatory bowel disease, such as Crohn’s or ulcerative colitis

Infektionen

Sexuell übertragbare Infektionen

Traumatische Wunden am Anus

Tumoren des Anus, des Rektums und des Dickdarms

Nebenwirkungen der Behandlung (z. B. nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente oder Antikoagulanzien)

Verfahren wie eine Darmspiegelung (Koloskopie)

Wenn Sie Blut im Stuhl finden, ist es wichtig, dass Sie einen Arzt aufsuchen, damit dieser das Problem diagnostizieren kann.

Diagnose

Wenn Sie den Verdacht auf ein Blutgerinnsel haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Auch eine Hämostase ist möglich.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Blutgerinnseln?

Gerinnungshemmer können als Tablette oder als Injektion verschrieben werden, um Blutgerinnsel zu verhindern oder zu behandeln. Sie verringern die Wahrscheinlichkeit, dass sich Blutgerinnsel bilden. Antikoagulanzien können vorhandene Blutgerinnsel auflösen und die Bildung neuer Gerinnsel verhindern.

In den ersten Tagen nach der Entstehung eines Blutgerinnsels müssen Sie möglicherweise ins Krankenhaus eingeliefert werden. Manchmal sind chirurgische Eingriffe oder Behandlungen zur Auflösung von Blutgerinnseln erforderlich, um den Blutfluss zu stoppen.

Was ist zu tun?

Es gibt viele Dinge, die Sie tun können, um Blutgerinnsel zu vermeiden. Zunächst sollten Sie versuchen, einen gesunden Lebensstil zu führen, um Ihr Risiko für Übergewicht zu verringern. Regelmäßige Bewegung ist wichtig, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Durchblutung.

Kompressionsstrümpfe können verwendet werden, um Blutgerinnsel im Bein zu entlasten oder zu verhindern, wenn Sie reisen oder sich einer Operation unterziehen müssen.

Hier sind einige Möglichkeiten, um das Risiko von Blutgerinnseln zu verringern:

Verschieben

Wenn Sie im Bett liegen oder Ihre Beine, Füße und Zehen nicht bewegen können, stehen Sie auf

Abnehmen, wenn Sie übergewichtig sind

mit dem Rauchen aufhören

Wenn Sie lange Zeit sitzen müssen, z. B. auf langen Flügen, können Kompressionsstrümpfe eine gute Option sein

Antikoagulanzien können das Risiko von Blutungen erhöhen. Because blood doesn’t clot the same way, this is why you should be aware of your risk. Informieren Sie immer Ihren Arzt, wenn Sie Blutungen haben oder verletzt sind.