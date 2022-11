Schwere Beine, Muskelkrämpfe, Schwellungen... Eine schlechte Durchblutung kann zu verschiedenen Symptomen führen. Obwohl gutartige Durchblutungsstörungen relativ häufig sind, können sie im täglichen Leben Beschwerden und sogar Behinderungen verursachen. Bleiben sie unbehandelt, können sie zu schweren Komplikationen führen.

Anzeichen für schlechte Durchblutung

Bestimmte Risikofaktoren können zu Durchblutungsstörungen führen oder diese verschlimmern (Vererbung und sitzende Lebensweise, Bewegungsmangel, Übergewicht, Schwangerschaft, Hormonbehandlung, Rauchen und andere). Eine schlechte Venenfunktion ist die Ursache für Durchblutungsstörungen. Eine schlechte Venenfunktion ist durch einen verminderten Tonus und eine geringere Elastizität der Venen gekennzeichnet. Die Klappen, die verhindern, dass das Blut zurückfließt, sind weniger wirksam. Schlechter venöser Rückfluss bedeutet, dass das Blut nur schwer zum Herzen zurückfließen kann.

Mehrere Symptome

Angespannte und schwere Beine: Die Beine fühlen sich angespannt und schwer an, besonders gegen Ende des Tages. Dieses Symptom kann auch durch ganztägiges Stehen oder Gehen verursacht werden. Dies ist ein besonders unangenehmes Gefühl in den Waden.

Nächtliche Krämpfe, Juckreiz (Pruritus), Ungeduld. Dies sind sehr unangenehme Empfindungen, die einen unkontrollierbaren Drang verursachen, sich zu bewegen und die Beine zu strecken.

Schwellungen (Ödeme), die sich in der Regel an der Fußspitze, an den Knöcheln oder in den Waden zeigen.

Telangiektasien oder Besenreiser an den unteren Extremitäten (Beine, Oberschenkel): Sehr feine Gefäße sind auf der Haut der Beine zu sehen.

Diese Symptome können sich im Laufe des Tages verstärken. Diese Symptome lassen in der Regel nach, wenn Sie sich hinlegen, und verschwinden nach einer erholsamen Nachtruhe.

Veneninsuffizienz behandeln

Unansehnliche Schwellungen, Schmerzen und Krämpfe können alle durch ein Durchblutungsproblem verursacht werden. Veneninsuffizienz kann zu anderen Symptomen wie Ekzemen, Krampfadern und dauerhaften Ödemen, varikösen Geschwüren und Ekzemen führen. Bestimmte Durchblutungsstörungen können jedoch zu Komplikationen führen, wenn sie nicht behandelt werden.

Eine Venenthrombose oder Phlebitis ist eine Erkrankung, bei der es durch Blutstau in den unteren Gliedmaßen zu Blutansammlungen kommen kann. Bei einem Blutgerinnsel handelt es sich um ein Blutgerinnsel, das sich in einer Vene, meist in den Waden, bildet. Obwohl die oberflächliche Venenentzündung in der Regel gutartig ist, setzt sich das Gerinnsel in einer oberflächlichen Vene zwischen Muskeln und Haut fest. Eine tiefe Venenentzündung kann sich als gefährlich erweisen. Das Blutgerinnsel kann in die Lunge wandern, wenn es sich in tiefen Venen (in den Muskeln) festgesetzt hat.

Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt, wenn Sie Anzeichen von Durchblutungsstörungen bemerken. Bei plötzlichen, starken oder anhaltenden Schwellungen sollten Sie sofort Ihren Arzt aufsuchen.

Was ist zu tun?

Ein ausreichender Flüssigkeitsgehalt im Blut ist für eine gute Durchblutung, eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Aufrechterhaltung des Venensystems unerlässlich. Einige Lebensmittel können blutverdünnend wirken.

Welche Lebensmittel sollten Sie bei der Einnahme von Antikoagulantien vermeiden?

Lebensmittel, die das Blut verdünnen

Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vitaminen, mehrfach ungesättigten Ölen und Ballaststoffen ist, ist der Schlüssel zur Vorbeugung von Gefäßkrankheiten und anderen Durchblutungsstörungen. Sie hilft auch, gesättigte Fette und verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren. Bestimmte Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Mikronährstoffen können verflüssigende Eigenschaften haben. Das Risiko, an einer Herzkrankheit zu erkranken, sinkt, wenn man sie häufiger konsumiert.

Öliger Fisch

(Lachs, Makrele, Hering u.a.) Omega-3-Fettsäuren haben nachweislich eine cholesterinsenkende Wirkung. Sie senken die Blutfettwerte und schützen die Blutgefäße vor Verklumpung. Da unser Körper sie nicht selbst synthetisieren kann, ist es wichtig, ausreichend davon zu essen. Sie gelten als "essentiell". Sie sind in fettem Fisch wie Lachs, Sardinen und Makrele enthalten. Sie sind auch in fettem Fisch (Lachs, Sardinen, Makrele usw.), in ölhaltigen Früchten (Hasel- und Walnüsse, Leinsamen) und in bestimmten Pflanzenölen (Walnuss-, Traubenkern- und Rapsöl) enthalten.

Zwiebeln, Knoblauch und Schalotten

Bestimmte Zwiebelgemüse, wie Zwiebeln, Knoblauch und Schalotten, enthalten Legierungen. Diese flüchtigen Verbindungen erhöhen die Fließfähigkeit des Blutes und verringern das Risiko einer Venenembolie. Der regelmäßige Verzehr von Legierungen trägt zur Verringerung des schlechten Cholesterins bei, das auch zur Bildung von atheromatösen Plaques führen kann.

Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren und Himbeeren

Flavonoide, die auch als Bioflavonoide oder Polyphenole bekannt sind, sollen die Blutgefäßwände stärken und erweitern. Sie sind in roten Beeren wie Heidelbeeren, Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren, Himbeeren, grünem Tee (Catechine), Zitrusfrüchten (Citroflavonoide), Weintrauben und Äpfeln (Rutin) enthalten.

Mineralien und Vitamine

Eine gute Durchblutung kann durch bestimmte Vitamine und Mineralstoffe gefördert werden. Dies gilt für:

Selen ist in Meeresfrüchten wie Austern, Venusmuscheln und Garnelen enthalten. Selen ist in Trockengemüse, Nüssen und Innereien von Truthahn oder Huhn enthalten.

Zink ist in Meeresfrüchten, Kalbsleber, Shiitake-Pilzen und Linsen enthalten.

Vitamin C ist in Zitrusfrüchten und Kiwis sowie in roten Früchten (Brombeeren, Heidelbeeren usw.) enthalten.

Vitamin E ist in Sonnenblumenöl und Haselnüssen, aber auch in Walnüssen enthalten.

Diese Lebensmittel sind für Personen mit einem hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Raucher und Übergewichtige, Cholesterin usw.) unerlässlich.

Welches sind die besten Lebensmittel zur Blutverdünnung?

Diese Lebensmittel sind nährstoffreich und wirken sich positiv auf den Blutdruck aus. Diese Lebensmittel sind für alle Menschen wichtig, besonders aber für Menschen mit einem hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen:

Menschen, die eine Vorgeschichte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben

Raucher

Patienten mit hohem Blutdruck

Menschen mit hohem Cholesterinspiegel

Fettleibige oder übergewichtige Menschen

Die Pille der 3. Generation für Frauen

Abschließende Anmerkung

Am besten ist es, wenn Sie den Verzehr von Spinat und Kohl begrenzen. Gerinnungshemmende Medikamente sollten nicht zusammen mit bestimmten Lebensmitteln eingenommen werden.

Die Theorie besagt, dass bestimmte Lebensmittel, die reich an Vitamin K sind (z. B. Grünkohl, Rosenkohl und Spinat), Probleme verursachen könnten. Gerinnungshemmende Behandlungen, die auf Vitamin K wirken, sind eher unwirksam. VKAs können wirksam sein, wenn eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung eingehalten wird. Diese Lebensmittel sind reich an Vitaminen und Ballaststoffen, so dass es nicht empfehlenswert ist, sie wegzulassen. Diese Lebensmittel sollten nicht in großen Mengen konsumiert werden.