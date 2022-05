Blutgerinnsel können als halbfeste, zähflüssige Massen beschrieben werden, die aus Blutzellen bestehen. Sie entstehen, wenn Blutgefäße beschädigt sind. Sie dienen dazu, ein Ausbluten zu verhindern und eventuelle Lecks abzudichten. Ein Gerinnsel kann eine Arterie (oder den Thrombus) blockieren und den Blutfluss zu einem Organ verhindern. Dies kann zu Gewebeschäden führen. Ein Herzinfarkt. Ein Infarkt ist ein Blutgerinnsel, das sich von dem Bereich, den es schützen sollte, löst (Embolie).

Herzinfarkte

Die meisten Schlaganfälle und Herzinfarkte werden durch Blutgerinnsel verursacht. Sie können auch Schäden an anderen Organen verursachen. Ein Blutgerinnsel (Thrombus), bildet sich in höchstens einer der Arterien, die das Herz mit Blut versorgen. Er blockiert den Blutfluss zu einem Teil des Herzmuskels. Dadurch wird die Sauerstoffzufuhr verringert oder unterbrochen. Der betroffene Herzmuskel stirbt ab, und dann ist ein Herzinfarkt möglich.

Ein Schlaganfall wird durch Blutgerinnsel verursacht, die die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn blockieren.

Plötzliche Erblindung kann durch Blutgerinnsel im Auge verursacht werden.

Thrombose

Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel, das eine Obstruktion verursacht. Fast immer geht eine Thrombose in den Venen mit einer Venenentzündung (Phlebitis) einher. Bei der Thrombophlebitis handelt es sich um eine Entzündung der Vene, in der sich das Blutgerinnsel gebildet hat.

Thrombophlebitis kann entweder als oberflächlich oder tief klassifiziert werden. Die Thrombose, die die Thrombophlebitis verursacht, kann entweder in einer oberflächlichen oder in einer tieferen Vene auftreten.

Wenn das Blut in einer Vene nahe der Hautoberfläche gerinnt (oberflächliche Thrombophlebitis), wird dies als eine oberflächliche Vene.

Von einer tiefen Venenthrombose spricht man, wenn Blutgerinnsel in einer tieferen Vene wie den Venen des Unter- und Oberschenkels auftreten. Eine TVT ist ernster als eine oberflächliche Thrombophlebitis. Wenn sie in die Lunge gelangen, können diese Gerinnsel aus einem Blutgefäß herausbrechen (embolisieren). For more information about pulmonary embolisms see the section ‘Symptoms and complications. Menschen über 40 haben ein höheres Risiko, eine tiefe Venenthrombose zu erleiden.

Ursachen

Im Folgenden werden die Ursachen für Blutgerinnsel aufgeführt:

Eine Unterbrechung des Blutflusses aufgrund einer Obstruktion

Eine Verletzung der Blutgefäße

Eine Veränderung der Blutzusammensetzung (z. B. Zu viele Gerinnungsfaktoren im Blut)

Ein Blutgerinnsel in den Blutgefäßen, die das Blut zum Gehirn transportieren, kann einen ischämischen Schlaganfall verursachen. Dieser wird durch Blutgerinnsel verursacht, die sich aufgrund von Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern oder Vorhofflattern im Herzen gebildet haben.

Herzrhythmusstörungen

Vorhofflimmern ist ein unregelmäßiger Herzschlag, der auch als Arrhythmie bezeichnet wird. Es ist durch schnelle, zitternde Schläge gekennzeichnet, die im Vorhof (obere Kammer) des Herzens auftreten. Das unregelmäßige Pumpen kann dazu führen, dass sich das Blut staut und Gerinnsel bildet, die dann ins Gehirn gelangen können. Ein Embolus kann auch nach einem Herzinfarkt oder einer Herzklappenerkrankung sowie an künstlichen Herzklappen entstehen.

Bei einer kardiogenen Embolie bildet sich ein Gerinnsel im Herzen und wandert dann ins Gehirn. Wenn eine Person einen Herzinfarkt erlitten hat, kann es zu einem Schlaganfall kommen. Ein Herzinfarkt kann das Herz so schädigen, dass es das Blut nicht mehr richtig pumpt. Dies kann zu Blutgerinnseln führen, die in das Gehirn wandern. Auch gerinnungsfördernde Stoffe wie künstliche Herzklappen können in ihnen enthalten sein. Menschen mit künstlichen Herzklappen werden häufig gerinnungshemmende Medikamente verschrieben, um die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern.

Eine atherosklerosebedingte Verengung einer Arterie kann zu Blutgerinnseln führen. Dieses Phänomen wird gemeinhin als Arterienverkalkung bezeichnet. Atherosklerose kann dazu führen, dass sich die Wände der Arterie mit der Zeit verhärten. Die Arterie verengt sich dann, bis weniger Blut fließen kann. Diese Arterien sind anfällig für Verletzungen. Sie können auch reißen und Gerinnsel bilden, die die bereits verengte Arterie blockieren und die Sauerstoffversorgung des Gehirns oder des Herzens unterbrechen.

Erinnern Sie sich an

Gerinnsel können sich auch aufgrund von Blutgerinnungsstörungen oder seltenen Blutkrankheiten bilden, wobei die Ursache nicht immer klar ist.

Bei einigen Frauen kann sich das Risiko von Blutgerinnseln durch die Einnahme eines oralen Verhütungsmittels (Antibabypille) erhöhen. Frauen über 35, die rauchen oder bereits ein Blutgerinnsel hatten, sind einem höheren Risiko ausgesetzt.

Entzündungen der oberflächlichen Venen können aus vielen Gründen auftreten. Ein Trauma oder eine Verletzung sind häufige Ursachen für die Entzündung einer oberflächlichen Vene. Im Krankenhaus, in eine Vene. Eine Infektion kann entstehen, wenn die Vene zur Verabreichung des Medikaments oder der Lösung punktiert wird. Ein Trauma der Vene, z. B. ein Autounfall, kann eine Entzündung verursachen, die zu Schmerzen, Rötung und Schwellung führen kann. Dies führt zu einem erhöhten Blutfluss in den verletzten Bereichen und kann zur Bildung von Blutgerinnseln führen. Die oberflächliche Thrombophlebitis ist zwar unangenehm, verursacht aber selten ernsthafte Komplikationen.

Manchmal kann eine Thrombophlebitis durch eine bakterielle Infektion in der Vene verursacht werden. Ein Bakterium namens Staphylococcus ist der häufigste Erreger. Dieser Mikroorganismus ist häufig auf der Haut zu finden.

Manchmal kann eine Thrombophlebitis ohne offensichtliche Ursache auftreten. Es kann in den Beinvenen von schwangeren Frauen, Menschen mit Krampfadern oder einigen Menschen, die Unterleibskrebs (vor allem Bauchspeicheldrüse) und Menschen mit Krampfadern haben passieren. Frauen über 35 Jahre, die rauchen oder orale Verhütungsmittel (Antibabypillen) einnehmen, haben ein höheres Risiko für Blutgerinnsel.

Tiefe Venenthrombose

Es handelt sich um die Bildung von Blutgerinnseln in einer tiefen Vene. Eine TVT kann oft durch folgende Ursachen verursacht werden:

Längeres Sitzen oder Ausruhen im Bett

Chirurgie oder Trauma (insbesondere Hüft-, Gynäkologie- oder Herzoperationen)

Medikamente wie die Antibabypille und Medikamente mit hohem Östrogengehalt sind als gefährlich bekannt.

Verletzung des Beins oder Ruhigstellung durch einen Gipsverband, der zur Behandlung von Knochenbrüchen verwendet wurde

Krankenhausaufenthalt (aktuell oder innerhalb der letzten 3 Monate)

Behandlung von Krebs

Infektion

Die tiefe Venenthrombose tritt häufiger bei Menschen mit bestimmten Erbkrankheiten auf. Das Blut fließt durch die Venen, je nachdem, wie sie sich zusammenziehen. Wenn das Blut nicht kontrahiert wird, z. B. bei längerer Bettruhe oder Inaktivität, kann es sich in bestimmten Bereichen ansammeln und Gerinnsel verursachen.

Symptome und Komplikationen

Angina pectoris (Brustschmerzen) können durch Blutgerinnsel verursacht werden. Sie beginnen in der Regel in der Mitte der Brust und wandern dann zum Kiefer, zum Rücken und manchmal zum linken Arm. Die Schmerzen können aber auch im Magen zu spüren sein. Dies ist weniger häufig der Fall.

Obwohl Herzinfarkte in der Regel sehr schmerzhaft sind, können sie auch recht mild verlaufen. Some people experience’silent heart attacks’, which are not accompanied by any symptoms. Manche Menschen haben das Gefühl, zu sterben, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden. Der Herzschlag ist oft sehr schnell und sie haben ein Engegefühl im Brustkorb. Ihr Herz könnte schneller oder unregelmäßig schlagen. Es kann zu Kurzatmigkeit, Atembeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht oder sogar zum Kollaps kommen.

Bei Frauen und Männern können die Symptome eines Herzinfarkts unterschiedlich ausfallen. Frauen neigen eher zu Übelkeit und schwitzen weniger. Frauen spüren auch weniger Schmerzen in der Brust, und sie können häufiger als bei Männern in den Nacken, den Kiefer und den Rücken ausstrahlen.

Gerinnsel können Schlaganfälle verursachen, die die andere Seite Ihres Körpers betreffen als die, in der sie sich im Gehirn befinden. Dies kann zum Verlust des Gefühls auf einer Seite oder am ganzen Körper führen. Eine Sprachstörung kann auftreten, wenn die linke Seite betroffen ist. Dies kann dazu führen, dass die Person nicht in der Lage ist, die gehörten Worte zu verstehen oder zu sprechen. Es kann auch zu Verwirrung, verschwommenem Sehen oder starken Kopfschmerzen kommen.

Auch wenn die Symptome geringfügig oder unbedeutend erscheinen, sollten die Anzeichen eines Schlaganfalls ernst genommen werden. Auch wenn die Symptome innerhalb weniger Minuten abklingen, ist es wichtig, dass Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Although it can cause pain and discomfort, inflammation in a superficial vein (or surface) – such as the veins of the arm into the catheter or blood draw – is usually not considered to be serious. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Blutgerinnsel in oberflächlichen Venen reißen und Blut transportieren. Dies kann zu Verstopfungen (Thromboembolien) und Komplikationen in anderen Organen, wie z. B. der Lunge, führen.

DVT-Symptome

Eine tiefe Venenthrombose kann zu Schmerzen, Schwellungen, Rötungen, Hitze und Rötungen in den Beinen führen. Das Stehen kann Schmerzen im Bein verursachen. Diese Erkrankung betrifft in der Regel ein Bein. Deep vein thrombophlebitis is a condition that affects only one leg. Many people with deep vein thrombophlebitis don’t show any symptoms.

Anschwellen und Verhärtung des Gewebes

Schmerzen oder Druckempfindlichkeit im Venenbereich

Wenn der Fuß nach oben geknickt wird, verursacht dies starke Schmerzen.

Röte

Ein Gefühl von Wärme in der betroffenen Region.

A dull, sharp pain in the calf when you walk, especially if it isn’t moving

Dilatation (Erweiterung), der oberflächlichen Beinvenen

Eine tiefe Venenthrombose kann zu schweren Komplikationen führen. Ein Embolus ist ein Blutgerinnsel, das sich in einer tieferen, größeren Vene gebildet hat. Dies kann in den Venen der Beine, des Bauches oder des Beckens geschehen. Reise durch die Vene. Der Embolus kann sich in der Lunge festsetzen und eine Lungenembolie verursachen.

Ein Gerinnsel in tiefen Venen verursacht nicht immer Symptome. Das erste Anzeichen eines Gerinnsels ist normalerweise, wenn es in die Lunge gelangt ist. Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und blutiger Auswurf sind Anzeichen für eine Lungenembolie (Embolie in der Lunge). Wenn Sie eines dieser Symptome haben, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Diagnose

Es gibt verschiedene Tests, mit denen festgestellt werden kann, ob ein Blutgerinnsel vorliegt.

Computertomographie (CT), eine spezielle Technik, bei der mit Hilfe eines Röntgengeräts mehrere Röntgenbilder zu einem detaillierten Bild eines bestimmten Körperteils kombiniert werden. Dieses Bild ist 100-mal deutlicher als ein gewöhnliches Röntgenbild.

Magnetresonanztomographie (MRI)

Ultraschall von Venen in den Beinen und Arterien in Kopf und Hals

Angiographie und Phlebographie

Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens);

Elektrokardiographie (EKG).

Ein kürzlich erlittener Herzinfarkt kann durch Bluttests nachgewiesen werden. Möglicherweise müssen Sie Bluttests durchführen lassen, wenn Sie eine Thrombophilie in der Vorgeschichte haben, jünger als 40 Jahre sind oder wiederholt Blutgerinnsel hatten. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der das Blut abnormal gerinnt und das Risiko für Blutgerinnsel erhöht ist.

Die Symptome einer oberflächlichen Thrombophlebitis sind in der Regel ausschlaggebend für die Diagnose. Ein Arzt untersucht den Patienten und erkundigt sich nach seiner Krankengeschichte.

Zur Bestätigung der Diagnose einer Thrombophlebitis (Thrombophlebitis) kann eine Ultraschalluntersuchung der Venen durchgeführt werden. Die Schmerzen bei einer tiefen Venenthrombose ähneln den Muskelschmerzen, so dass der Arzt auf Anzeichen einer Schwellung oder eines Blutergusses in der Wade aufgrund der Venenerweiterung achten kann.

Ein Kompressionsultraschall wird zur Bestätigung der Diagnose einer tiefen Venenembolie eingesetzt. Der Test kann Unterschiede in den Tönen oder Echos des Blutes erkennen und ein Blutgerinnsel in tiefen Venen nachweisen.

Behandlung und Prävention

Häufig werden Medikamente verschrieben, um ein Fortschreiten der Thrombose zu verhindern und zu verhindern, dass Blutgerinnsel in die Lunge wandern. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie eine tiefe Venenthrombose haben, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Each person’s medical history, preferences, health issues, cost, and convenience of treatment will all play a role in the choice of anticoagulant. Nachdem das Blutgerinnsel diagnostiziert wurde, kann die medikamentöse Behandlung über viele Monate fortgesetzt werden. Die Dauer der Behandlung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. davon, ob es sich um eine erste oder eine wiederkehrende Episode handelt, von der spezifischen Ursache der Episode und davon, ob es noch andere gesundheitliche Probleme gibt (z. B. Aktiver Krebs). The majority of people don’t need to be admitted for treatment. Menschen mit einer tiefen Venenthrombose kehren in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Wochen zu ihren täglichen Aktivitäten zurück.

Einige Menschen benötigen möglicherweise eine Langzeitbehandlung mit Antikoagulanzien oder oralen Antikoagulanzien Zur Vorbeugung einer tiefen Venenthrombose kann der Arzt elastische Stützstrümpfe empfehlen. Zur Schmerzlinderung können Schmerzmittel eingesetzt werden.

Leichte Entzündungen und Beschwerden können durch Hochlagern des Bereichs gelindert werden. Warme, feuchte Kompressen können 15-20 Minuten lang zu verschiedenen Zeiten des Tages angelegt werden, um die Schmerzen zu lindern. Bei einer oberflächlichen Thrombophlebitis ist Gehen eine gute Option. Wenn die Symptome und die Entzündung länger als zwei Tage anhalten oder sich verschlimmern, ist es wichtig, so bald wie möglich einen Arzt aufzusuchen.

Bei einer Thrombophlebitis, die auf eine Infektion zurückzuführen ist, kann sie mit Antibiotika behandelt werden. In seltenen Fällen, wenn Antibiotika die Infektion nicht unter Kontrolle bringen oder sich die Symptome verschlimmern, kann ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung der betroffenen Vene erforderlich sein.

Es wird empfohlen, längere Zeiträume der Bewegungslosigkeit zu vermeiden (z. B. bei langen Flügen oder Autofahrten) und jede Stunde mindestens 30 Minuten zu gehen. Legen Sie Ihre Beine nach Möglichkeit über dem Herzen hoch. Für Personen mit einem Blutgerinnsel in den Beinen werden Kompressionsstrümpfe empfohlen.

Schlussfolgerung

Die Vermeidung von Blutgerinnseln kann Ihnen helfen, Schlaganfälle und Herzkrankheiten zu vermeiden. Sie sollten das Rauchen aufgeben oder Ihren Blutdruck kontrollieren. Auch ein hoher Cholesterinspiegel kann ein Risikofaktor sein. Dieser kann medizinisch behandelt werden. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung können dazu beitragen, das Risiko eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts zu verringern.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln über Schlaganfall und Herzinfarkt.