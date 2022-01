Das in allen Impfstoffen enthaltene Graphenoxid macht die geimpften Personen zu wandelnden Zeitbomben, wenn sie mit 5G-Wellen arbeiten! Die Jagd geht weiter mit neuen Entdeckungen von OG in Kochsalzlösungen, die schon seit einiger Zeit verwendet werden. Clare Edwards ist eine ehemalige hochrangige UN-Beamtin. Magda Havas ist eine Luftwellenspezialistin an einer kanadischen Universität, die die von der US-Armee freigegebenen Dokumente über die bis 1972 durchgeführten Studien unter dem Titel "The Archives of Zory", dem Spitznamen eines wissenschaftlichen Offiziers der US-Marine, veröffentlicht hat.

Graphen-Oxid

Claire Edwards, 26. Juli 2021In einem neuen Video enthüllt La Quinta Columna, dass Graphenoxid (GO) in einer Kochsalzlösung gefunden wurde, und sie schließen daraus, dass die Verwendung von GO viel, viel weiter verbreitet ist und viel früher begann als nur die "Covid"-Impfstoffe. [Es wurde festgestellt, dass Babys magnetisch sind, und auch Menschen, die nicht mit dem "Covid"-Impfstoff geimpft wurden, die nicht durch PCR getestet wurden oder die keine Masken trugen, zeigen Magnetismus. Sie schließen daraus, dass GO seit einigen Jahren in allen Impfstoffen verwendet wird, einschließlich Tetanus, Meningitis, Kinderimpfstoffen usw. Quinta Columna behauptet, dass GO auch im Grippeimpfstoff 2018 enthalten war und dass dies erklären könnte, warum Menschen Magnetismus haben, obwohl sie den "Covid"-Impfstoff nicht bekommen haben. Es könnte auch die hohe Zahl der Todesfälle durch "Grippe" nach der Grippeimpfkampagne 2018 erklären.

Dies erklärt auch die Tatsache, dass in Wuhan so viele Menschen starben. Die chinesische Regierung hatte die Grippeimpfung für die Bevölkerung zur Pflicht gemacht, kurz bevor sie die Zehntausende brandneuer 5G-Antennen in Wuhan in Betrieb nahm. Auch die älteren Menschen, die in Mailand starben, waren gegen Grippe geimpft worden, und in Mailand gab es eine große Anzahl von 5G-Antennen (siehe die Karten der Antennenanlagen in Italien im März/April 2020, aus denen hervorgeht, dass die Region Mailand die meisten Fälle von "Coronavirus" verzeichnete).

Die Zahlen

Magda Havas fand heraus, dass in den 5G-fähigen US-Bundesstaaten die Covid-19-Fälle pro Million um 95% und die Covid-19-Todesfälle pro Million um 126% höher waren. Quinta Columna erinnert daran, dass 4G LTE auch Millimeterwellen verwendet und 5G daher nicht das einzige betroffene System ist. Bartomeu Payeras i Cifre veröffentlichte im April 2020 eine Studie über die Korrelation zwischen 5G und Covid. Er wies auf die Tatsache hin, dass San Marino der erste europäische Staat mit 5G-Technologie war und der Staat, der die höchste Anzahl von "Coronavirus"-Fällen pro 1.000 Einwohner verzeichnete, 4,07-mal mehr Fälle als Italien und 27-mal mehr als Kroatien, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht über 5G verfügte (siehe Karte unten).

Herr Payeras i Cifre stellte auch fest, dass das "Coronavirus" offenbar nur ungern Grenzen überschreitet. Die durchschnittliche Zahl der Infektionen in den vier US-Bundesstaaten, die an Mexiko grenzen, lag bei 0,242 und damit mehr als 2.000 Prozent höher als in Mexiko. Der Durchschnitt für die Vereinigten Staaten insgesamt lag bei 0,814, 7.000% höher als in Mexiko (siehe Karte unten). Der "Grenzeffekt" zwischen Mexiko und den Vereinigten StaatenDaten für den 3. April 2020 - Infektionen

pro 1.000 Einwohner Kalifornien Arizona New Mexico Texas Mexiko USA 0,28 0,31 0,20 0,18 0,012 0,814

Elektromagnetische Strahlung

Ich frage mich, wie es kommt, dass all diese nützlichen Informationen aus Spanien kommen. Selbst Andreas Kalcker (mit Sitz in Spanien) diskutiert in einem Video über GO auf Spanisch. Ricardo Delgado von La Quinta Columna weist darauf hin, dass wir die Tatsache zur Kenntnis nehmen sollten, dass jede Impfperiode mit einem Technologiesprung verbunden war. Die nachstehende Grafik veranschaulicht, wie jede Ausweitung der Nutzung elektromagnetischer Strahlung (EMR) und jede neue Generation von Drahtlostechnologie mit einer neuen Krankheit einherging.

Man könnte hinzufügen, dass die so genannte Spanische Grippe sechs Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917 auftrat, als das US-Militär begann, sehr leistungsstarke Radiosender einzusetzen. Die asiatische Grippe trat 1957-1958 auf, als ein leistungsstarkes Radarüberwachungssystem in Betrieb genommen wurde. Die Hongkong-Grippe trat 1968 auf, als 28 militärische Weltraumüberwachungssatelliten in Betrieb genommen wurden. Im Jahr 1997, als Mobiltelefone massenhaft genutzt wurden, stieg die Zahl der Diabetesfälle in den Vereinigten Staaten innerhalb eines Jahres um 31% an. Im Vereinigten Königreich ging die Population des Haussperlings zwischen 1994 und 2002 im Zuge der plötzlichen Einführung der Mobilfunktechnologie um 75% zurück und wurde als gefährdet eingestuft. Es sei auch darauf hingewiesen, dass im Oktober 2018, kurz nachdem Hunderte von Flugzeugen mit einem brandneuen, direkt vom Satelliten kommenden Onboard-WiFi ausgestattet wurden, massive Fälle von "Grippe" an Bord von Flügen ausbrachen und Krankenwagen gerufen und Flüge umgeleitet werden mussten.

Coronavirus

Während wir Anfang 2020 von Fällen von "Coronaviren" an Bord von Kreuzfahrtschiffen hörten, erfuhren wir gleichzeitig, dass die Schiffe gerade 5G und Gesichtserkennung an Bord eingeführt hatten, wobei alle Passagiere mit Armbändern und Anhängern bestrahlt wurden, die für 5G bereit waren. Zwei italienische Ärzte, Montanari und Gatti, waren die ersten, die in einem Anfang 2018 veröffentlichten Artikel vor Impfstoffen warnten, die mysteriöserweise nicht deklarierte Nanopartikel enthalten. Sie fanden insbesondere rostfreien Stahl und hochgiftiges Wolframkarbid in Impfstoffen. Zu ihrem Leidwesen wurden ihre Wohnungen von der Polizei durchsucht, die ihnen alle Daten und Computer abnahm. In einem Interview erklärten die beiden Forscher, dass es verboten ist, Nanopartikel in einer Injektionslösung zu finden, denn im Gegensatz zu anderen Nanopartikeln, denen wir ausgesetzt sind und die wir einatmen und weitgehend ausscheiden können, wenn unsere Lungen gesund sind, bleiben die injizierten Nanopartikel für immer eingeschlossen und können im ganzen Körper zirkulieren, auch im Gehirn, und Demenz und Krankheiten wie Krebs und Diabetes verursachen.

Wenn wir dann noch die Tatsache berücksichtigen, dass Mobiltelefone die Blut-Hirn-Schranke öffnen und Giftstoffe, einschließlich Luftpartikel und Nanopartikel aus Impfstoffen, eindringen lassen, haben wir eine sehr gefährliche Mischung von Bedrohungen. Ich habe von Anfang an, Ende 2019, gesagt, dass es kein "Covid" gibt. "Covid" ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Reihe von einzelnen Symptomen, die alle mit der Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung gleichzusetzen sind. Und interessanterweise erfahren wir, dass das Krankenhaus in Barcelona, Spanien, beschlossen hat, den Namen der Abteilung, in der Menschen behandelt werden, die auf die Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung reagieren, "elektrohypersensibel" oder EHS genannt, in einen "Post-Covid"-Dienst umzubenennen.

Wie passend!

Aber was ich im Jahr 2020 noch nicht wusste, ist, dass diese Exposition durch die Implantation von Metall-Nanopartikeln in den Körper massiv verstärkt wird. Dies wird in der wissenschaftlichen Literatur anerkannt, sogar von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP; nicht international, keine Kommission, und sie schützt niemanden vor irgendetwas, außer vielleicht das Militär und Telekommunikationsunternehmen vor der Strafverfolgung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Jahrzehnte zurückliegen), die in ihren eigenen "Sicherheits"-Richtlinien zur EMF-Belastung feststellt, dass der Körper mit elektromagnetischen Feldern (EMF) zusammenwirkt, um Sie krank zu machen, wenn Sie Metall in Ihrem Körper haben: "Medizinische Verfahren können EMF verwenden, und Metallimplantate können EMF im Körper verändern oder stören, was wiederum den Körper sowohl direkt (durch direkte Interaktion zwischen dem Feld und dem Gewebe) als auch indirekt (über ein dazwischenliegendes leitfähiges Objekt) beeinflussen kann.

Beispielsweise werden Hochfrequenzablation und Hyperthermie als medizinische Behandlungen eingesetzt, und hochfrequente EMF können indirekt Schäden verursachen, indem sie unbeabsichtigt [ich wusste nicht, dass EMF eine Absicht haben] mit aktiven implantierbaren medizinischen Geräten interferieren (siehe ISO 2012) oder indem sie EMF aufgrund des Vorhandenseins leitfähiger Implantate modifizieren". Nanopartikel werden bei Krebsbehandlungen eingesetzt. Sie werden in den Tumor injiziert und dann mit elektromagnetischer Strahlung bestrahlt, so dass jedes Nanopartikel die benachbarten Krebszellen verbrennt. Dies wird als "thermische Ablationstherapie" bezeichnet. Was passiert also, wenn man den gesamten Körper mit Graphenoxid-Nanopartikeln füllt und alle Menschen der unvermeidlichen und allgegenwärtigen elektromagnetischen Strahlung aussetzt, die den gesamten Planeten umspannt, auch von Satelliten und hoch gelegenen Plattformen (HAPS) wie Segelflugzeugen und Drohnen in der Stratosphäre?

Die Antwort

Ricardo Delgado von La Quinta Columna hat die Antwort: "Jeder Mensch, der mit dieser Nanotechnologie des Graphenoxids geimpft wurde, hat jetzt einen Docht, Dynamit, eine Zeitbombe, die bereit ist, durch Aktivierung einer Mikrowelle zu explodieren." Die Antwort ist, dass es sich um Völkermord handelt. Das erklärte ein französischer Ingenieur sehr anschaulich in einem Video aus dem Jahr 2020 (das inzwischen von Youtube gelöscht wurde), von dem wir aber das Transkript haben: "Für mich sind diese Nanopartikel Teil eines Waffensystems, das die Entvölkerung ohne Massenwiderstand ermöglicht. Wenn man das mit einem Sprengstoffsystem vergleicht, dann wäre der Nanopartikel der Stab des Plastiksprengstoffs, also der Wirkstoff, der explodiert. Das zweite, was benötigt wird, ist ein Zünder. Für mich ist es die elektromagnetische Welle, die das Nanopartikel in Schwingung versetzt, und der dritte Punkt ist die Kontrolle, ich glaube, wir haben sie jetzt gefunden, es ist die Idee von 2020 060606, also die subkutane Impfung, die die Herren der Welt vorschlagen werden, damit sie wissen, wo wir sind und uns mit 5G aufspüren können.

Der Vorteil von 5G als Detonator ist, dass er uns aufspüren kann. Es ist eine gezielte Energiewaffe. Wir werden also verfolgt, sie wissen, wohin sie die Welle schicken müssen, und sie wissen, wen sie damit treffen werden. Was braucht man, damit dieses Waffensystem einsatzbereit ist? Man muss in der Lage sein, die Nanopartikel in den Körper zu injizieren. Die einzige Möglichkeit, die mit der Geschichte übereinstimmt, ist, sie in Impfstoffe einzubringen.

Das bedeutet, dass jeder Erwachsene und jedes Kind, das in den letzten zwei Jahren die "Covid"-Impfstoffe und anscheinend auch jeden anderen Impfstoff erhalten hat, jetzt eine Relaisantenne ist und Gefahr läuft, jederzeit an einer EMF-Exposition zu sterben, was sich jedoch in einer ganzen Reihe verschiedener Krankheiten äußern wird. Vergessen wir auch nicht, dass das Geo-Engineering, das die ganze Zeit über unseren Köpfen stattfindet, ebenfalls voller Nanopartikel ist und wahrscheinlich auch GO enthält.

Die Kanarienvögel in der Kohlenmine sind derzeit die Piloten, die geimpft wurden. Piloten und Flugpersonal sind beruflich einer sehr hohen Strahlenbelastung ausgesetzt. Ist es da verwunderlich, dass vier Piloten von British Airways nach der Impfung gestorben sind und fünf weitere von Jet Blue Airlines? Ein Flug der Singapore Airlines musste zum Flughafen Moskau umgeleitet werden, weil eine Flugbegleiterin einen Anfall erlitt. Es gibt weitere Gerüchte über den Tod von Piloten anderer Fluggesellschaften.

Elektromagnetische Strahlung

Ich glaube, wir sind das Ziel einer riesigen psychologischen Operation gewesen, und praktisch jeder schaut in die falsche Richtung. Es geht nur um elektromagnetische Strahlung, und das ist der Schlüssel. Jetzt, da alle, die gebissen wurden, voll mit Graphenoxid sind, besteht ihr einziger Ausweg darin, die Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, die von so genannten elektrohypersensiblen Menschen (EHS) getroffen werden, und ihre Mobiltelefone und alle drahtlosen Geräte loszuwerden und sicherzustellen, dass sie niemals mit irgendeiner drahtlosen Technologie in Kontakt kommen.

Und natürlich, wenn die Regierungen nicht sofort alle Antennen auf der ganzen Welt abschalten (und sie brauchen uns nicht zu sagen, dass dies eine lächerliche Vorstellung ist, wenn sie ganz glücklich waren, die gesamte Weltwirtschaft wegen des nicht existierenden Covid abzuschalten), dann ist dies ein Anscheinsbeweis für völkermörderische Absichten, denn die wissenschaftliche Literatur ist eindeutig, dass Metalle im Körper zu Antennen werden, wenn sie EMR ausgesetzt sind. Der schlagende Beweis für die Covid-Verschwörung sind die Graphenoxid-Nanopartikel in Impfstoffen. Jetzt, da wir das wissen, muss es die Priorität aller sein, alle drahtlosen Technologien und Antennen auf dem Planeten sowie alle 5G-Satelliten abzuschalten. Wenn wir dies nicht tun, ist das ein Todesurteil für die Geimpften.