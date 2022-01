Kürzlich kursierten in den sozialen Medien Behauptungen über das nicht deklarierte Vorhandensein von Graphenoxid (GO)-Nanopartikeln (NPs) in COVID-19-mRNA-Impfstoffen (siehe Kasten). Einige sind sogar so weit gegangen, seine Verwendung (in betrügerischer Absicht) für eine Verbindung von Personen mit 5G zu erwähnen und haben Entgiftungsmethoden mit Glutathion, N-Acetylcystein (Aminosäurevorläufer von endogenem Glutathion), Zink und anderen vorgeschlagen.

La Quinta Columna's Forschungen

Ricardo Delgado von La Quinta Columna behauptet, spanische Forscher hätten Beobachtungsstudien über die Dosierung von Impfstoffen mittels optischer und elektronischer Mikroskopie durchgeführt und behauptet sogar, 747 ng Graphen dosiert zu haben. Auf einigen Websites wird sogar behauptet, dass diese Substanz auch in PCR-Tests, Antigentests und Masken enthalten ist. Bislang gibt es jedoch keine von Experten begutachteten Veröffentlichungen. Lesen Sie hier.

In diesem Artikel wird versucht, eine Bestandsaufnahme der physikalisch-chemischen Eigenschaften, des Stands der Forschung und der laufenden industriellen Anwendungen, insbesondere bei Impfstoffen, der Toxizität und der geltenden Vorschriften für Graphenoxid-Nanopartikel vorzunehmen, um das Falsche vom Wahren zu unterscheiden.

Pfizer Produktzusammensetzung

Aktiver Inhaltsstoff

Modifizierte mRNA, die für das virale Glykoprotein SARS-CoV-2 Spike kodiert

Lipide

(4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis (ALC-3015)

(2-Hexyldecanoat),2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-Dittradecylacetamid (ALC-0159)

1,2-Distearoyl-snglycero-3-phosphocholin (DPSC)

Cholesterin

Riechsalze

Kaliumchlorid

monobasisches Kaliumphosphat

Natriumchlorid

basisches Natriumphosphat-Dihydrat

Andere

Saccharose

Chemische und physikalische Eigenschaften von Grahenoxid NP

GO ist ein Isolator und ein elektrischer Halbleiter (allerdings weniger stark als reines Graphen). Es ist eine Kohlenstoff-Monolage mit hexagonaler Wabenstruktur, die Hydroxid- (OH) und Carboxylgruppen (COOH) enthält.

Aufgrund seiner Defekte in der Struktur wurden lokale magnetische Eigenschaften unterschiedlicher Art (ferromagnetisch, paramagnetisch, antiferromagnetisch) beobachtet, die auf seine halbmetallischen Eigenschaften zurückzuführen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Magnetismus keine inhärente Eigenschaft von GO ist, sondern mit der Menge an strukturellen Defekten zusammenhängt und seine physikalische Analyse noch im Gange ist.

Was den Magnetismus der Nanopartikel dieser Verbindungen betrifft, so zielt die Forschung derzeit auf die Lösung von zwei Problemen ab, um ihren Magnetismus zu aktivieren:

die Notwendigkeit eines hohen Energieverbrauchs

der Zwang zu einer Umgebungstemperatur (20° C), um diesen Magnetismus zu aktivieren

Industrielle Forschung und Anwendungen

Es gibt drei Strukturen: Graphenoxid (GO), reduziertes Graphenoxid (rGO) und Graphen-Quantenpunkte (GQD), bei denen es sich um Nanopartikel (also weniger als 100 nm) handelt.

GO-Nanopartikel werden derzeit als Nanoträger für eine Vielzahl biologisch aktiver Stoffe (Biokatalysatoren, Biosensoren und Arzneimittel) untersucht und entwickelt.

Zahlreiche Anwendungen mit GO-Nanopartikeln (NP) sind geplant:

Umwelt: Durch die Bildung von Komplexen mit organischen/metallischen Schadstoffen kann es als Schadstoffentferner, zur Reinigung von (Salz-)Wasser durch Verbesserung der Hydrophilie von Reinigungsmembranen und zur Erleichterung der Photooxidation von verschmutzenden Wassermolekülen eingesetzt werden.

Energieerzeugung durch Umwandlung von Lipiden in Kraftstoffe durch eingekapselte Lipasen.

Medizin: Quantenpunkte (Halbleiter-Nanokristalle) - Graphen und magnetische Nanoelemente (Fe3O4) bieten eine einzigartige Kombination optischer und magnetischer Eigenschaften für künftige Energie- und Medizinanwendungen. Sie können auch in der medizinischen Bildgebung als Kontrastmittel eingesetzt werden. Die magnetischen Eigenschaften von Fe-Nanopartikeln (Fe3O4) machen sie darüber hinaus zu einem hervorragenden Kontrastmittel für MRT-Anwendungen. Sie zeigen auch eine ausgezeichnete Lumineszenzreaktion, wenn sie UV-Licht ausgesetzt werden, was zur Emission von sichtbarem Licht führt.

GOs können verwendet werden, um die Penetration und Absorption von Antikörpern, Enzymen, Medikamenten und Proteinen zu erleichtern. Allerdings können Einschränkungen bei der Verwendung und Anwendung von magnetischen Nanopartikeln wie Aggregation und Ausfällung in Blutgefäßen zu schwerwiegenden Folgen führen. Schließlich gibt es potenzielle Anwendungen in der Krebstherapie durch aktives Targeting von Tumorzellen oder passives Targeting, wenn sich positiv geladene NPs an Tumorstellen aufgrund von Gefäßlecks und einer Schwäche des funktionellen Immunsystems in der Region ansammeln. Nicht alle diese Anwendungen haben bisher zu konkreten kommerziellen Anwendungen geführt.

Nanotechnologie und mRNA-basierte Impfstoffe auf der Grundlage von SARS-CoV-2

Die Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna verwenden eine synthetische mRNA, die durch eine Lipid-Doppelschicht geschützt ist, die ihrerseits aus Lipid-Nanopartikeln besteht (McGill COVID19 Vaccine Tracker Team, 2021), damit die mRNA in die Zelle gelangen kann. Der Hersteller gibt kein GO an. Lesen Sie hier.

Dennoch haben NP GO und Graphene wegen ihrer antimikrobiellen und antiviralen Eigenschaften Aufmerksamkeit erregt. Graphen fördert die Aufnahme von Medikamenten und Makromolekülen (Nukleinsäuren, Proteine usw.). Gao et al. entwickelten 2020 einen neuen Impfstoff gegen COVID-19 unter Verwendung einer Kombination aus einem Nanoadjuvans und Graphenoxid. Diese an Mäusen durchgeführte Studie zeigt, dass dieser Impfstoff Antikörper gegen SARS-CoV-2 RBD mit einem hohen Titer induzieren kann, die SARS-CoV-2 in Mäusen innerhalb von 2 Wochen neutralisieren. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Impfstoff eine wirksame Immunreaktion auslöst, aber auch, dass weitere Studien über den Abbau von Graphen in vivo erforderlich sind, um einen Impfstoff zu entwickeln, der die Kriterien der Sicherheit und Biokompatibilität erfüllt.

Forschungsteams, die derzeit an GO-Polyethylenglykol-Polyethylenimin-NP arbeiten, versuchen im Rahmen der Entwicklung von Antikrebs-Immuntherapien, deren Phagozytose (Aufnahme und Zerstörung von Molekülen durch bestimmte Immunzellen) zu verzögern, um deren Einsatz in solchen Therapien zu ermöglichen.

Ein weiterer einschränkender Aspekt seiner Verwendung ist die mögliche In-vivo-Toxizität von Graphen. Dieses Diskussionsthema und der Mangel an ausreichenden Informationen, um Anwendungen am Menschen rechtlich zuzulassen, scheinen beim derzeitigen Wissensstand eine Kommerzialisierung zu verhindern. Seine Instabilität und die Aggregation von Graphen in Lösung stellen eine zusätzliche Herausforderung dar, während die Lösung von Medikamenten und Impfstoffen Stabilität erfordert.

Toxizität von Graphenoxid (GO) Nanopartikeln (NP)

Das europäische Graphen-Flaggschiff-Projekt untersucht die Toxizität dieses Materials (Umwelt, Gesundheit) aufgrund der vielversprechenden Verwendung in den Bereichen Arzneimittelabgabe, Bioimaging, Tissue Engineering und Biosensorik. Ein Bericht der schwedischen Agentur KEMI aus dem Jahr 2016 bietet 2019 einen sehr umfassenden Überblick über die Absorption und Biodistribution von NP, ein entscheidender Schritt vor der potenziellen Toxizität von NP.

Ihre Toxizität hängt vom biologischen Abbau ab, der wiederum stark vom Sauerstoffanteil, der Art der funktionellen Gruppen (wie Epoxid), den Defekten, der Größe und der Anzahl der Schichten abhängt. Es wurden mehrere zelluläre Mechanismen der Toxizität von GO-Nanomaterialien ermittelt: oxidativer Stress (Entzündung), DNA-Schäden (Beeinträchtigung der Zellreplikation), Entzündungsreaktion oder Zellzerstörung durch verschiedene Mechanismen: Apoptose, Autophagie, Nekrose.

GO wird durch ein Enzym (Myeloperoxidase) abgebaut, das von weißen Blutkörperchen (Neutrophilen) produziert wird, die an einem Infektionsherd ankommen.

Dermale Toxizität: Laut Wang et al. (2016) deuten die meisten vorhandenen Studien darauf hin, dass Graphen-Quantenpunkte (GQD) im Vergleich zu Graphenoxid (GO), Kohlenstoff-Nanoröhren und herkömmlichen Halbleitern eine relativ geringe In-vivo- und In-vitro-Toxizität und eine ausgezeichnete Biokompatibilität aufweisen. Das Toxizitätsprofil von GQDs variiert jedoch je nach den Tests und der Herstellung von GQDs. Die Hautpenetration von GQDs erhöht sich bei UV-Exposition oder wenn die Hautbarriere beeinträchtigt ist. Im Allgemeinen hängt die systemische Absorption von vielen Faktoren wie Größe, Oberflächenladung, NP-Beschichtung, NP-Agglomeration, Medienzusammensetzung und pH-Wert ab. Im Allgemeinen ist die Penetration über die Haut durch die Haarfollikel (Hohlraum an der Haarwurzel) beträchtlich, insbesondere bei kleinen NP unter 20 nm.

Bei der intramuskulären und subkutanen Injektion bei Mäusen diffundieren die Kohlenstoff-QDs schnell von der Injektionsstelle. Nach 24 Stunden sind sie in keinem Organ mehr nachweisbar, was auf eine vollständige Entfernung der Kohlenstoff-Nanopartikel hindeutet. Bei subkutaner Injektion werden sie in den Lymphknoten gefunden, was zu einer schnellen Immunreaktion führt.

Intranasal verabreicht, werden NP aus wasserfreien Kohlenstoffpolymeren ebenfalls schnell dispergiert. Einige, hydrophobe, können im Lungengewebe verbleiben. Im Allgemeinen passieren intranasale NP, insbesondere wenn sie sehr klein sind, die Riechschleimhaut und werden in erheblichen Mengen in den Riechkolben und andere Teile des Gehirns transportiert.

Direkt ins Blut injiziert, finden sich Quantenpunkte (QD) hauptsächlich in Leber, Milz und Nieren, den Organen der "Entgiftung", und in geringen Mengen im Gehirn (0,1%). Im Allgemeinen können die NP, wenn sie ins Blut injiziert werden, je nach Größe und Ladung von Serumproteinen adsorbiert oder opsonisiert (= an einen Antikörper gebunden) werden. Diese Opsonisierung fördert ihre Clearance (die Reinigung auf diese Weise hängt von der Größe der Partikel ab: je größer der Durchmesser, desto mehr wird die Clearance jedoch verlangsamt). Die Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden, bilden eine halbselektive Barriere, die von der Größe der Nanopartikel abhängt: Auf der Ebene des Gefäßendothels lassen Poren von 5 nm den Durchgang von QD zu, wodurch sie schnell in den extravaskulären extrazellulären Raum gelangen, während die größten Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 5 nm länger im Blutkreislauf verbleiben, wo sie einer Phagozytose unterzogen und somit ausgeschieden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Graphen-NP (Go, G, GQD) umso giftiger sind, je größer ihre Größe ist (Mikron). Epoxidgruppen in GO können oxidativen Stress (Entzündung) verursachen, der zum Zelltod führen kann. Sie lassen sich jedoch leichter durch Enzyme wie Peroxidasen abbauen.

Derzeit laufen Studien zur Verringerung ihrer Toxizität durch Bindung an biokompatible Polymere. Derzeit ist die Toxizität von Graphen noch unzureichend definiert, und es wurden nur akute (kurzfristige) und subakute (mittelfristige) Auswirkungen ermittelt.

Das Verteilungsmuster der NP bestätigt, dass die Moleküle phagozytär sind und daher schnell neutralisiert werden. Diese Verteilung und ihre Anreicherung/ihr Abbau hängen von der Größe, der Form und der Oberflächenladung der Partikel, aber auch vom Zielorgan, dem Blutfluss und der Anzahl der phagozytischen Zellen ab.

EU-Verordnung 2017/74/EU

Die EU gibt keine spezifischen Richtlinien für Nanomaterialien in Medizinprodukten vor. Die Verordnung 2017/74/EU enthält nur wenige Details, aber andere europäische Verordnungen wie die REACH-Verordnung 1907/2006/EU (die das Inverkehrbringen von Chemikalien betrifft) berücksichtigen die spezifischen Eigenschaften und Gefahren von Nanomaterialien.

Es gibt einen Leitfaden des Wissenschaftlichen Ausschusses für neu auftretende Risiken (SCENIHR) aus dem Jahr 2015, der einige Empfehlungen zur Bewertung der Gesundheits- und Umweltrisiken von Nanomaterialien enthält. Diese Risiken beziehen sich hauptsächlich auf freie NP in Medizinprodukten und die Dauer der Exposition sowie auf die Notwendigkeit, die Verteilung und Persistenz in bestimmten Organen zu untersuchen.

Graphenoxid (GO) ist gemäß der Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung, CLP 1272/2008/EG, nicht offiziell eingestuft. Es gibt jedoch einen Arbeitsplatzgrenzwert von 3,6 mg/m3 beim Einatmen.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass Nanomaterialien der Graphenfamilie von der FDA in den Vereinigten Staaten nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen sind. Nach Angaben der FDA haben Graphen, Graphenoxid und reduziertes Graphenoxid sowohl in vitro als auch in vivo toxische Wirkungen, weshalb ihre Verwendung nicht zulässig ist.

Das Vorhandensein von Graphen-Oxid im Impfstoff

Das Vorhandensein von Graphenoxid im Impfstoff ergab sich aus einer Beobachtung unter dem Transmissionselektronenmikroskop, die R. Delgado Martin bei Prof. Dr. Pablo Campra Madrid (Graduate School of Engineering Univ. Almeria, Spanien) in Auftrag gegeben hatte. Dieser veröffentlichte einen unveröffentlichten Bericht in einer von Fachleuten begutachteten Zeitschrift. Er verglich das Ergebnis mit einer 2009 in Nature Nanotechnology veröffentlichten Arbeit von Choucair, in der eine Beobachtung von Graphen gezeigt wurde. Die Lektüre dieser beiden Veröffentlichungen macht zwei Punkte deutlich, die gegen das angebliche Vorhandensein von Graphenoxid in mRNA-Impfstoffen sprechen:

Die Referenzpublikation (Choucair et al., 2009) zeigt eine elektronenmikroskopische Analyse von durch Pyrolyse gewonnenem Graphen und nicht von Graphenoxid. Die Gewinnung der Probe durch Pyrolyse bestätigt, dass diese Referenz kein Graphenoxid zeigt.

Diese von Delgado vorgeschlagene Analyse beruht auf Beobachtungen, die mit verschiedenen Techniken gemacht wurden, und es ist erstaunlich, dass sie nicht durch eine chemische Analyse bestätigt wurden, die das Ergebnis und die in der untersuchten Probe beobachtete Substanz bestätigen würde.

Dies ist umso überraschender, als ein Patent mit dem Titel "Rekombinanter Nano-Coronavirus-Impfstoff mit Graphenoxid als Vektor" von der Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd seit dem 27. September 2020 eingereicht und noch nicht angenommen wurde. Lesen Sie hier.

Schlussfolgerung

Angesichts der berechtigten Angst, die das transhumanistische Projekt derzeit hervorruft, ist es verständlich, die möglichen und wünschenswerten Absichten und Anwendungen für die Menschheit zu hinterfragen. Es ist jedoch notwendig, zwischen bestehenden, möglichen und potenziellen Anwendungen zu unterscheiden.

Graphenoxid kann eine Vektor- oder Targeting-Rolle spielen, wie einige laufende biomedizinische Forschungsprojekte zeigen. Aber können wir bis heute die Frage so objektiv wie möglich beantworten: Ist es möglich, dass Graphenoxid in Impfstoffen vorkommt, und warum sollte es so sein?

Was die Regulierung anbelangt, so sind die Studien zur Toxizität von NP aus Graphenoxid noch unzureichend, um eine praktische Anwendung im Bereich der Arzneimittel, Impfstoffe oder Medizinprodukte zu ermöglichen. Während im Bereich ihrer Oberflächeneigenschaften einige Fortschritte zu verzeichnen sind, um ihre Biolöslichkeit und Biokompatibilität zu verbessern, fehlen noch zu viele Daten zur Toxizität in vivo, aber auch zur Karzinogenese, Mutagenese und Genotoxizität sowie zum Verständnis der Phagozytose in Monozyten (Leber, Milz, Lymphknoten). Diese standardisierten Testdaten sind für die behördliche Zulassung erforderlich, was die derzeitige Verwendung von Impfstoffen unwahrscheinlich macht, selbst wenn sie in Betracht gezogen wird. Andererseits bleibt das Vorhandensein von Verunreinigungen, auch metallischer Art, möglich.

Im Falle der aktuellen COVID-19-"Impfstoffe", die als intramuskuläre Injektion verabreicht werden, erschwert die schnelle Phagozytose-Eliminierung von Graphenoxid-Nanopartikeln zudem die These einer betrügerischen Verabreichung für eine heimliche Verbindung zu 5G. Es scheint wahrscheinlicher, dass, wenn eine solche Verbindung zwischen einem Server und einem Individuum in Betracht gezogen werden sollte, sie zuerst durch verbundene Objekte, die freiwillig oder gezwungenermaßen getragen werden (Smartphones), dann durch einen implantierten subkutanen Mikrochip, aber nicht durch eine systemische Injektion von dispergierten NPs, die sich in einem Organ (Gehirn, Herz ...) ansammeln sollen, erfolgen wird, da sie schnell eliminiert werden, sei es durch Oxidationsreaktionen für das GO oder durch Phagozytose für das Graphen. Durch den systemischen Weg kann die zukünftige Verwendung in naher Zukunft nur punktuell sein, wie zum Beispiel in der Bildgebung oder Krebstherapie.