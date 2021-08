Der erste Schritt zum Erreichen eines gut gestalteten Hinterhofs ist die Entscheidung über den besten Aspekt in Ihrem Hinterhof, was Sie wiederum in die Lage versetzt, zu bestimmen, welche Pflanzen zu verwenden und wo sie zu platzieren sind, abhängig vom Sonnenlicht und Schatten, den die verschiedenen Pflanzen benötigen. Ihre nächste Entscheidung ist - "Welche Art von Garten würde mir gefallen?"

Mediterraner Garten

Dies ist ein Garten, der trockene und windige Bedingungen toleriert, wobei Pflanzen beliebt sind, die Bougainvillea, Olivenbäume, Zitrusbäume und alle Arten von Geranien.

Englischer Cottage-Garten

Eine große Auswahl an Pflanzen für diese Art von Garten umfasst Lavendel, Rosen, Gänseblümchen, verschiedene Arten von Efeu, Jasmin, Narzissen und viele andere beliebte blühende Pflanzen und Sträucher.

Baumgarten

Je nach Teil des Gartens, wenn Sie auf der Suche nach Farbe sind, bietet ein Baumgarten eine gute Menge an schattigen Bereichen und es gibt eine ausgezeichnete Auswahl an geeigneten Bäumen. Ich bin ein Liebhaber von Zitrusbäumen, da sie in der Regel eine gute Laubabdeckung haben und Sie außerdem mit frischen, selbst angebauten Früchten versorgen.

Im Allgemeinen sind Bäume aus der Familie der Zitrusfrüchte - Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen - schnell wachsend und sehr beliebt. Sie können die Bäume 'topiary' oder lassen Sie sie natürlich entwickeln, und alle diese Bäume scheinen sehr bunt, wenn sie Früchte tragen.

Olive Bäume sind auch produktive Züchter, sie halten jedes Jahr Oliven, sie brauchen nicht viel Pflege und sie haben schönes silberfarbenes und sehr dichtes Laub. Ich habe diese Obstbäume empfohlen, weil sie für kleine Höfe oder kleine Gartenbereiche geeignet sind.

Es gibt jedoch eine große Auswahl an hohen und ausladenden Bäumen, wenn Sie das Grundstück haben, um sie unterzubringen

Formaler oder strukturierter Garten

Diese Art von Garten ist aufgrund der winzigen Gärten, die es jetzt häufig in Neubaugebieten gibt, sehr beliebt geworden. Das Anlegen dieser Art von Garten erfordert in der Regel getrimmte Rasenflächen, die von geschnittenen Hecken als Grenzen umgeben sind, Formschnittbäume in einer der Hecken und Spalierbildung von Pflanzen aus stumpfen Ziegelmauern. Ein übermäßiger Vorteil beim Spalieren ist, dass Sie alle Arten von Obstbäumen verwenden können, wie z.B. Zitronen, Äpfel, Orangen und Linden. Dies scheint sehr affektiv und hat den zusätzlichen Bonus von frischem Obst zu pflücken.

Tropischer Garten

Wenn Sie in einem tropischen Klima wohnen, dann entscheiden Sie, ob es sich um trockene oder feuchte Tropen handelt, denn in diesen unterschiedlichen tropischen Klimazonen gedeihen unterschiedliche Pflanzen. Denken Sie auch daran, dass Pflanzen in den Tropen sehr schnell wachsen. Versuchen Sie also - sofern Sie nicht ständig trimmen möchten - Hecken, Lianen und einige sich schnell ausbreitende Arten von Bodendeckern zu vermeiden. Der Bonus ist, dass Palmen, exotische Ingwer- und Fidschi-Feuerbüsche und atemberaubende Pflanzen wie Kängurupfote und Paradiesvogel glücklich wachsen, ohne dass man sich um sie kümmern muss, außer etwas Dünger und Mulchen. Mulchen ist der Trick für einen exzellenten tropischen Garten - es hält die Feuchtigkeit aus dem Boden an den heißesten Tagen. Es ist auch sinnvoll, ein Netzsystem in Ihr Gartendesign einzubauen, so dass das Bewässern nicht zu einer zeitraubenden täglichen Aufgabe wird. Sie können eine Fläche für nur geringe Kosten mit einer Retikulation bedecken.

Gemüsegarten

Nun, das spricht für sich selbst - all das frische Gemüse, das in Ihrem Hinterhof wächst - wie aufregend ist das? Eine praktische und beliebte Methode ist es, Ihren eigenen Gemüsegarten in tragbaren Pflanzkästen wachsen zu lassen.

Denken Sie daran, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Geld Sie für Ihren Garten ausgeben, sondern wie kreativ Sie sind. Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge, um Ihren Garten interessanter zu gestalten, damit Sie Ihre Umgebung wirklich genießen können.

Wenn Sie Ihr Farbschema im Garten trendy halten wollen, sind weiße Blüten unverzichtbar. Eine einzelne weiße Kletterrose kann vor jedem Hintergrund fantastisch aussehen.

Handgeschliffener Natursandstein hat eine brillante Textur und Optik; er altert gut und lässt sich leicht in die passende Form bringen.

Kalksteinwände mit breiter, ungleichmäßiger Fuge geben ein tolles europäisches Aussehen

Wasser fügt jedem Gartendesign eine zusätzliche Komponente hinzu, unabhängig von seiner Größe oder Gestaltung.

Um einen verblüffenden Effekt zu erzielen, ändern Sie die Pose, indem Sie verschiedene Ebenen erzeugen.

Versuchen Sie, bei der Gestaltung Ihres Gartens ein paar lustige Elemente einzubauen, indem Sie Gartenkunst machen. Es kann so einfach sein, wie Objekte auf kreative Art und Weise zu kombinieren - Sie müssen kein extrem geschickter Kunsthandwerker sein, um dies zu tun.

Fake-Rasen ist jetzt sehr beliebt, und eine clevere Art, ihn zu verwenden, ist, ihn zwischen Pflastersteinen zu verlegen, wodurch ein äußerst interessanter Innenhof entsteht.

Abschließende Anmerkung

Töpfe, Töpfe und noch mehr Körbe - in vielen verschiedenen Formen und Größen - einige große Körbe und ein paar winzige, die strategisch platziert werden. Denken Sie bei kleinen Töpfen immer daran, dass Sie sie gruppieren und nicht im Garten verstreuen sollten. Ein sehr großer Topf kann eine echte Aussage machen, mehr als nur zwei oder drei kleine Töpfe.