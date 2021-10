Im Laufe der Geschichte war die Meditation ein wesentlicher Bestandteil vieler Zivilisationen. Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass die Meditation bereits vor mehr als 5.000 Jahren im alten Griechenland und Indien praktiziert wurde. In der buddhistischen Religion ist die Meditation ein wichtiger Teil der religiösen Praxis. In China und Japan werden verschiedene Formen der Meditation praktiziert, und auch das Christentum, das Judentum und der Islam haben ähnliche Traditionen wie die Meditation. Das Wort Meditation kommt vom lateinischen 'meditari', was so viel bedeutet wie: üben, etwas im Kopf umdrehen, nachdenken, überlegen. Es wird definiert als "bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit, um den Geisteszustand zu verändern".

Geist-Körper-Medizinische Therapien

Meditation ist eine der bewährten alternativen Therapien, die in letzter Zeit unter den Therapien der Geist-Körper-Medizin kategorisiert werden. Sie erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da immer mehr Gesundheitsexperten glauben, dass zwischen Körper und Geist mehr besteht, als die moderne Medizin erklären kann. Meditation unterstützt nachweislich das Immunsystem und steigert die Gehirnaktivität, so die Forscher. Immer mehr Ärzte verschreiben Meditation als Mittel zur Senkung des Blutdrucks, zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, für Menschen mit Angina pectoris, zur Erleichterung des Atmens bei Asthma, zur Linderung von Schlaflosigkeit und zur allgemeinen Entspannung vom alltäglichen Druck des Lebens. Viele Krankenhäuser bieten ihren Patienten inzwischen Meditationskurse an, weil sie sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Sie alle fördern die physiologische Gesundheit und das Wohlbefinden.

Traditionell wurde Meditation für spirituelles Wachstum genutzt, aber in jüngerer Zeit ist sie zu einem wertvollen Werkzeug geworden, um mit Stress umzugehen und einen Ort der Ruhe, Entspannung und Gelassenheit in einem anspruchsvollen, schnelllebigen Universum zu finden. Zu den Vorteilen der Meditation gehören: psychische und physische Heilung; Abbau von Stress, Angst und Verzweiflung; verbesserte Atmung; Entwicklung der Intuition; tiefes Wohlbefinden; Erforschung größerer Wahrheiten; Auffinden der inneren Führung; Freisetzen der Vorstellungskraft; Manifestation von Veränderungen; psychologische Reinigung und Ausgleich; und Vertiefung der Konzentration und Einsicht.

Für Meditation gibt es viele beschreibende Begriffe: Stille, Ruhe, Beschaulichkeit, Frieden, Stille und Gelassenheit. Alle wirken Stress und Anspannung entgegen.

Meditation hat in der heutigen Gesellschaft viele Formen. Alle haben etwas gemeinsam. Sie verwenden Konzentrationsmethoden, um den Geist zu beruhigen und die Gedanken anzuhalten. Es gibt verschiedene Praktiken wie Chanten (Mantra), Konzentration auf Energiezentren im Körper (Chakra-Meditation), Atmen, Achtsamkeit (Mahamudra), liebende Güte, formelles Sitzen (Vipassana), Ausdrucksübungen (Siddha Yoga) und Gehen, um nur einige der Stile zu nennen. Probieren Sie jeden Stil aus und finden Sie heraus, was für Sie gut ist, oder wechseln Sie von Zeit zu Zeit zwischen den Techniken. In diesem Leitfaden werde ich über Mahamudra und Gehmeditation sprechen.

Praktische Schritte, um mit dem Meditieren zu beginnen

1. Suchen Sie sich einen Ort, an dem es wenig Ablenkungen von außen gibt. Ein Ort, an dem Sie sich geistig wohl und sicher fühlen, fern von Stress und Druck, ist der beste Ort.

2. Tragen Sie lockere Kleidung und liegen oder sitzen Sie an einem bequemen Ort.

3. Planen Sie, an einem warmen und bequemen Ort zu meditieren. Vielleicht möchten Sie eine Decke oder eine leichte Decke, da manche Menschen ein Gefühl der Kühle empfinden, wenn sie sich eine Zeit lang nicht bewegen.

4. Kerzen können verwendet werden, um die Aufmerksamkeit auf die anstehende Aufgabe zu lenken. Wenn Sie sie verwenden, vergessen Sie nicht, vorsichtig zu sein und sie zu löschen, bevor Sie den Raum verlassen.

5. Entspannung ist ein wesentlicher Bestandteil der Meditation. Nehmen Sie sich einige Augenblicke Zeit, um einen Zustand der Entspannung herbeizuführen, indem Sie tief durch die Nase einatmen und dabei Lunge und Zwerchfell ausdehnen. Halten Sie den Atem ein paar Sekunden lang an und atmen Sie langsam durch den Mund aus. Wiederholen Sie dies einige Male, bis Sie sich ausgeruht fühlen.

6. Ruhige, beruhigende Musik kann hilfreich sein, um einen Zustand der Ruhe und des Wohlbefindens herbeizuführen

7. Wenn Sie hungrig sind, nehmen Sie eine Kleinigkeit zu sich, denn es ist nicht notwendig, mit leerem Magen zu meditieren.

8. Legen Sie Ihre Erwartungen beiseite und machen Sie sich keine Sorgen, es richtig zu machen.

Achtsamkeitsmeditation

Mahamudra ist die Art von Meditation, die ein Mittel ist, um die täglichen Aktivitäten in einem Zustand der Achtsamkeit zu erledigen. Es ist eine Meditation, die in alle Facetten unseres Lebens integriert ist. Die nächste Übung können Sie überall durchführen, um ein Gefühl des inneren Friedens zu schaffen. Sie ist besonders hilfreich, wenn Sie im Stau stehen, im Supermarkt oder in der Bank Schlange stehen, am Arbeitsplatz, wenn der Tag hektisch ist, oder wenn Sie die Kinder von der Schule oder von außerschulischen Aktivitäten abholen. Meditation hilft uns, uns daran zu erinnern, innezuhalten und "die Gänseblümchen zu riechen".

Beginnen Sie mit einem tiefen Atemzug. Atmen Sie tief ein und dehnen Sie dabei Ihre Lunge und Ihr Zwerchfell. Halten Sie den Atem ein paar Sekunden lang an und atmen Sie langsam durch den Mund aus. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und machen Sie Ihren Kopf frei. Tun Sie dies einige Male, bis Sie spüren, dass die Verlangsamung Ihres Atems und ein tiefes Gefühl von Frieden Ihren ganzen Körper erfüllen. Spüren Sie bewusst, dass die Ruhe Ihren Körper durchdringt. Lassen Sie die Schultern fallen und verbinden Sie sich über den Scheitel mit der Universellen Energie. Wiederholen Sie das. Wenn Sie es wünschen, senden Sie Frieden an die Menschen um Sie herum, indem Sie sich mit ihren Herzen mit Liebe und Licht verbinden.

Geh-Meditation

Eine Gehmeditation ist einfach eine Übung im Bewusstsein. Es gibt vier Elemente:

werden Sie sich Ihrer Atmung bewusst, nehmen Sie Ihre Umgebung wahr, achte auf die Bewegung deines Körpers, und Nehmen Sie sich eine Weile Zeit, um über Ihre Erfahrungen nachzudenken, wenn Sie nach Hause zurückkehren.



Um das "bewusste Gehen" zu üben, bringe das Bewusstsein zum Gehen, wo du dich befindest. Achten Sie auf Ihre Atmung. Atmen Sie gerade kurz und flach, ohne es zu merken? Wenn das der Fall ist, atmen Sie ein paar Mal tief durch und zentrieren Sie sich in Ihrem Körper und im gegenwärtigen Moment. Schätzen Sie den wunderbaren Körper, den Sie haben, und den Segen, gehen zu können.

Nehmen Sie Ihre Umgebung wahr. Was ist das? Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um auf die Geräusche um Sie herum zu hören. Spüren Sie die Brise, die Sonne, den Nebel, den Schnee oder den Regen auf Ihrem Gesicht. Betrachten Sie die Menschen, Tiere, Vögel, den Himmel, die Bäume und die Gebäude um Sie herum. Atmen Sie ein und aus und machen Sie sich bewusst, dass Sie ein wesentlicher Bestandteil der Umwelt sind.

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Körper. Halten Sie derzeit Spannungen in den Schultern, im Nacken, im Solarplexus, im unteren Rücken oder in den Oberschenkeln? Atmen Sie in die Bereiche, in denen Sie Spannungen spüren, und lassen Sie sie in die Erde abfließen. Konzentrieren Sie sich als nächstes auf Ihre Körperhaltung. Stehen Sie aufrecht und gerade oder lümmeln Sie? Gehen Sie so, wie es für Sie angenehm ist, und lassen Sie Ihren Körper locker und aufrecht. Gehen Sie mit Selbstvertrauen und Würde, setzen Sie einen Fuß vor den anderen und achten Sie genau auf die Erfahrung der Bewegung. Sie können überall achtsam gehen, auf dem Bürgersteig, beim Gassi gehen mit dem Hund, im Einkaufszentrum, in den Fluren bei der Arbeit. Erinnern Sie sich nur daran, in diesem Moment zu sein und jeden Schritt so zu nehmen, wie er kommt. Manche Menschen finden es nützlich, ein Mantra zu wiederholen (Mantras sind heilige Worte, die wiederholt werden, um den Geist zu fokussieren). Sie können auch eine Variation des Geh-Mantras verwenden, indem Sie Ihre Atemzüge zählen. Gehen Sie langsamer als sonst und zählen Sie, wie viele Schritte Sie beim Einatmen und wie viele Schritte Sie beim Ausatmen machen. Bei dieser Art der Meditation konzentriert sich Ihre Aufmerksamkeit sowohl auf Ihre Schritte als auch auf Ihre Atmung, was ein wunderbares Gleichgewicht von Ruhe und Bewusstheit schafft.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um über Ihre Erfahrungen nachzudenken, wenn Sie nach Hause kommen. Fünf oder zehn Minuten schließen Ihren Spaziergang ab und geben Ihnen die Möglichkeit, den Übergang von diesem "Ort des Friedens" zu den normalen Alltagsaktivitäten zu schaffen.