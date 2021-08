Der Frühling ist die Hauptsaison für den Schnitt immergrüner Bäume. Bei der richtigen Herangehensweise an diese Aufgabe sollte sich der Gärtner auf zwei verschiedene, aber miteinander verbundene Dinge konzentrieren. Einerseits geht es darum, dass der Strauch in der gewünschten Weise wächst, und andererseits darum, dass das Beschneiden die zukünftige langfristige Gesundheit und das Überleben des Baumes stark beeinflussen kann. In diesem Zusammenhang sollten wir nie vergessen, dass der Baum unangefochten das wichtigste und wertvollste Element im Garten darstellt.

Beschneiden von Bäumen

Der Formschnitt von Bäumen hängt hauptsächlich von der natürlichen Wuchsform der jeweiligen Art ab. Auf der einen Seite gibt es die Pflanzen, deren natürliche Silhouette in der Tat eng definiert ist, so dass ein Rückschnitt, zumindest zu Formgebungszwecken, unnötig ist. Zwei Beispiele sind Palmen und Zypresse Bäume. Am anderen Ende der Skala stehen Bäume wie Weißdorn oder Ulme, die zu einem wilden, unordentlichen Wuchs neigen. Viele, wenn nicht sogar die meisten Arten für den Hinterhof, benötigen zumindest einen gewissen Rückschnitt.

Eine goldene Regel für die Formgebung ist es, das Kürzen von Ästen zu vermeiden, da dies die natürliche Art und Weise, in der die Abteilung wächst, "stoppt". Stattdessen sollten Äste, die zum Entfernen vorgesehen sind, bis zum Stamm oder dem dickeren Ast, an dem sie befestigt sind, zurückgeschnitten werden. Mit der Zeit sieht es so aus, als ob überhaupt nichts beschnitten wurde. Dies muss aber nicht für junge Stängel gelten, die bei bestimmten Arten so lange, aber dünne Leittriebe nach vorne tragen. Diese Art von Wuchsform ist z. B. bei Zitrusbäumen nicht ungewöhnlich, und es schadet absolut nicht, diese Leittriebe zu beschneiden, um das seitliche Wachstum fördern zu können.

Tun Sie das!

Es ist sehr wichtig, im Jugendstadium diejenigen Stämme zu entfernen, die eindeutig als störend empfunden werden, wenn sie sich im Laufe der Jahre zu reifen Ästen verdicken. Die offensichtlichsten Kandidaten für eine vorzeitige Entfernung sind Stämme, die parallel zum Rücken wachsen oder deren Winkel zum Rücken zu klein ist. Das Beschneiden eines jungen Stammes ist oft eine Sache eines schnellen Schnitts mit der Gartenschere. Der Versuch, einen dicken Ast zu beobachten, ist jedoch nicht nur zeitaufwendig (die bei weitem geringere Schwierigkeit), sondern führt fast immer zu einer Schnittwunde, die schließlich zu einer Quelle von Korrosion und Fäulnis wird.

Es ist natürlich, dass unsere Hände der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers sind, wo wir Bäume beschneiden. Das ist völlig falsch! Professionelle Gärtner beschneiden nicht mit ihren Händen, sondern mit ihren Augen. Der Gedanke geht wie immer der Tat voraus. Haben Sie immer eine klare Vorstellung davon, welche Äste beschnitten werden müssen, bevor Sie die Säge oder Schere anfassen. Zweitens: Nachdem Sie einen Ast beseitigt haben, gehen Sie nicht zum nächsten über, sondern legen das Werkzeug ab, treten zurück in den Baum und schauen sich an, was Sie getan haben, und revidieren Ihren ersten Plan, wenn nötig.

Notiz nehmen

Aus dem Blickwinkel der Gesundheit der Pflanze müssen zwei entscheidende Punkte erkannt werden. Erstens kann das Entfernen von zu viel Material in einer Sitzung das Energieniveau dieses Baumes ernsthaft senken. Baumpfleger haben den gesamten Komplex der Baumpflege darauf reduziert, ein positives Energiegefälle im Inneren des Exemplars zu erhalten. Als Richtwert kann man als absolute Obergrenze 1 Drittel der Menge des Baumes beseitigen. Um sicher zu gehen, empfehle ich jedoch, nicht mehr als die Hälfte zurückzuschneiden. Wenn viele Äste zu beschneiden sind, dann ist es besser, die Arbeit über mehrere Saisons zu staffeln.

Zweitens muss die Schnittwunde in Bezug auf die Breite des Stammes so klein wie möglich sein. Große Schnittwunden heilen nicht richtig, auch wenn die Wunde scheinbar vollständig verkalkt ist. Das Endergebnis sind Pilz- oder Bakterieninfektionen, die Korrosion und Fäulnis im Kern des Baumes verursachen. In Fällen, in denen der zu entfernende Ast im Verhältnis zum Rücken zu dick ist, kann er zu einem Stummel von etwa einem Meter Länge eingekürzt und alle paar Monate weiter zurückgeschnitten werden, wie bei einer Salami oder Gurke. Dies hat den Effekt, dass die Verdickung des Astes verzögert wird, und obwohl der Rücken über ein paar Jahre hinweg immer dicker wird, bleibt sein Durchmesser gleich. Folglich wird die Wunde beim letzten Schnitt wahrscheinlich eine angemessene Größe im Verhältnis zur Breite des Stammes haben.